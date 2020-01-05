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Binali Yıldırım'ın acı günü AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Eskişehir'de dünürünün ...

İHA

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Eskişehir'de dünürünün babası İsmail Sarı'nın cenaze törenine katıldı.

Binali Yıldırım'ın acı günü AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Eskişehir'de dünürünün babasının cenazesine katıldı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Eskişehir’de dünürünün babası İsmail Sarı'nın cenaze törenine katıldı.
Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın dünürü İskender Sarı’nın babası İsmail Sarı, 93 yaşında evinde hayatını kaybetti. İsmail Sarı'nın cenazesi, Odunpazarı'ndaki Alaaddin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazeye eski Milletvekili Binali Yıldırım, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yerel yöneticiler, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı. Cenaze töreni sonrasında vatandaşlar Binali Yıldırım ile selamlaştı.

ESKİŞEHİR

05 Ocak 2020 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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