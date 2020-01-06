Eskişehir’de yaşayan Bileciklilerin ‘sazlı, sözlü ve türkülü gecesi’ coşkulu geçti

Eskişehir’de yaşayan Bileciklilerin ‘sazlı, sözlü ve türkülü gecesi’ Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Eskişehir’de yaşayan Bilecikliler Derneği tarafından düzenlenen etkinlik gecesine; çok sayıda davetli ve protokol katıldı. Program gereği; saygı duruşu yapıldı ve hep birlikte İstiklal Marşı söylendi. Akabinde Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler Derneği (EYBİLDER) Başkanı Davut Mülayim gecede yaptığı konuşmasında, ‘’Eskişehir’de yaşayan Bileciklilerin birbirleriyle kaynaşması için bu geceyi düzenledik. Bu gecede Bilecikliler Eskişehir’de bir araya gelerek ‘sazlı, sözlü ve türkülü gecede’ birbirleriyle kaynaştılar, tanıştılar ve coşkulu gece geçirdiler. Birlik ve beraberlik içinde sosyal ve kültürel alanda yardımlaşma ve dayanışma sağlandı’’ dedi.

Akabinde Eskişehirli şair İsmail Gül; Bilecik ve Eskişehir ile ilgili şiirler okudu. Tepebaşı Belediyesi Bahçelievler Halk Oyunları Topluluğu, gösterilerini sundu. Selçuk Uğurluel ve TİĞİN Türk Savaş Sanatları gösterisi ve Kılıç Kalkan gösterileri yapıldı. Söğüt Yaren Zeybek Ekibi gösterisini sundu. Yerel sanatçı Ayşe Çakmak, müzik dinletisi seslendirdi.

Etkinlik gecesine; Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ergül, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, İyi Parti Eskişehir İl Başkanı Mehmet Ektaş, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir milletvekilleri Metin Nurullah Sazak, Utku Çakırözer, dernek, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Program neşeli ve coşkulu şekilde sona erdi.

ESKİŞEHİR 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

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