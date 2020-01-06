Matematiği sevdiren atölyeden 'Anlatı Buluşmaları' etkinliği

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde faaliyet gösteren ve çocuklara matematiği sevdirmeyi amaçlayan “Çocukların Matematik Atölyesi”, “Anlatı Buluşmaları” adlı etkinliği düzenledi

Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Sinema Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında görseller sergilendi. Atölyedeki materyaller, eğitimler esnasında geliştirilen oyunlar ve çocukların atölyede edindiği deneyimler ile ilgili sunumların gerçekleştirildiği etkinlikte, Eğitmen Beril Ateş ve Fatmanur Bal atölye ile ilgili bilgi aktarımında bulundu.

“Anadolu Üniversitesi olarak bu şehrin insanına katkıda bulunmak istiyoruz”

Geçmişten bugüne atölyede hayata geçirilen faaliyetleri anlatan İlköğretim Bölümü Yönetici Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Bahadır Yanık, "Atölyeye ilk başladığımızda okul öncesindeki öğrencilerin matematiksel becerilerini belirlemek amacıyla bir ölçek geliştirme üzerine yoğunlaştık. Erken yaşlardan itibaren öğrencilerin matematiksel becerilerini Türkiye çapında değerlendirmeyi, okul öncesi eğitimi alan veya almayan öğrencilere ulaşarak bu çocukların becerilerini erken yaşlarda tespit edip onları yönlendirmeyi hedefledik. Anadolu Üniversitesi olarak bulunduğumuz şehrin insanına katkıda bulunmak, öğretmen adayı arkadaşlarımızın eğitimine katkı sağlamak ve zaman içinde burayı araştırma merkezi haline dönüştürmek istiyoruz. En temel hayalimiz de burayı tek bir çatı altında; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çerçevesinde bir merkeze dönüştürmek" şeklinde konuştu.

“Çocuklarımıza zamanın ne kadar kıymetli olduğunu göstermek istiyoruz”

Farklı alanlarda çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini belirten Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlker Usta, “Biz bugün ‘Anlatı Buluşmaları’ etkinliği kapsamında yetişkinlere ve çocuklarımıza zamanın ne kadar kıymetli olduğunu göstermek ve tecrübenin ne kadar önemli olduğunu anlatmak istedik. Tıpkı üniversiteler gibi bilimsel araştırma yapmak, eğitimöğretim faaliyeti gerçekleştirmek ve topluma hizmet uygulamalarını yürütmeyi hedefliyoruz” diye belirtti.

ESKİŞEHİR 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

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