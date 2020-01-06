Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde klasik müzik rüzgârı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen “Keman ve Piyano Resitali” halk kültürü içerisinden doğan birçok eseri klasik müzikle harmanlanması gelen dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Ayşe Turan’ın kemanda, Arman Artaç’ın ise piyanoda bulunduğu konserde; Altın Hızma, Sultaniyeğah Sirto, Havada Bulut Yok, Nihavent Longa, Kütahya'nın Pınarları, Bülbülüm Altın Kafeste, Hekimoğlu, Iğdır'ın Al Alması, Denizde Akşam ve Çanakkale Türküsü dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Gelen dinleyiciler ise konsere tam not verdi.

ESKİŞEHİR 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:54

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.