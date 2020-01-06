SODİGEM’in eğitimleri hız kesmeden devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) ve Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği gerçekleştirilen liselere yönelik “Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik” eğitimleri devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi SODİGEM’in, Eskişehir merkezindeki liseler ve tüm ilçelerde gerçekleştirmeyi planladığı, “Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik” eğitimlerinde son durağı Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi oldu. Eğitimde, “Tehlikeli Dijital Oyunlar” , “Sosyal Medya Meslekleri” ve “Dijital Güvenlik” konularında eğitim verildi.

“Tehlikeli Dijital Oyunlar” konusunda, tehlikeli dijital oyunlar ve bu oyunların çocuk ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı. “Sosyal Medya Meslekleri” konulu eğitimde ise, günümüzde popüler olan yeni meslekler konuşuldu. Eğitimin son konusu olan “Dijital Güvenlik” sunumunda ise, sosyal ağlarda, online alışveriş uygulamalarında ve ePosta kullanımındaki dijital tehditler ve alınabilecek önlemler öğrencilere anlatıldı.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği eğitime katılan öğrencilere, SODİGEM Bilim Kurulu tarafından hazırlanan kitap, kitapçık ve broşürler dağıtıldı.

‘SODİGEM’in sıradaki durağı İnönü’

Öte yandan SODİGEM Bilim Kurulu tarafından sosyal medya ve dijital güvenlik konusunda bilgiler verildiği eğitimler, belirlenen periyodik takvimde devam edeceği ve Alpu’dan sonraki durağın İnönü ilçesi olacağı belirtildi.

ESKİŞEHİR 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:54

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.