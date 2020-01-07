Eski eşinin satırla öldürdüğü kadının avukatlarından 56 sayfalık rapor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eski eşinin satırla öldürdüğü kadının avukatlarından 56 sayfalık rapor

DHA

ESKİŞEHİR'de, boşandığı Yalçın Özalpay'ın (52) satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 44 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Ayşe Tuba Arslan'ın (44) ailesinin 7 avukatı, takipsizlik ve uzaklaştırma kararlarını tek tek inceleyip, 56 sayfalık rapor hazırladı.
Eskişehir'deki anaokulunda aşçı olarak çalışan, 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay'ın 11 Ekim'de, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda saldırısına uğradı. Arkasından gelen Özalpay, Ayşe Tuba Arslan'ın başına satırla vurduktan sonra çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Özalpay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eski eşinin satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ayşe Tuba Arslan, tedavi gördüğü Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 44 gün sonra hayatını kaybetti. Ayşe Tuba Arslan'ın, ölmeden önce eski eşi hakkında 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ve 1, 2, 6 aylık uzaklaştırma kararları aldırdığı belirlendi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Arslan'ın başvurusu üzerine Yalçın Özalpay hakkında 10 iddianame hazırlanarak, dava açıldığı açıklandı.
7 AVUKAT RAPOR HAZIRLADI
Öldürülen Ayşe Tuba Arslan ve ailesinin avukatlığını üstlenen Eskişehir Barosu üyesi Pınar Çelik Arpacı, Betül Duman, Neriman Ersin, Fatma Girgin, Funda Güney, Heval Yıldız Karasu ve Ceren Koçak tarafından 56 sayfalık rapor hazırlandı. Kentteki kültür merkezinde basın toplantısı düzenleyen avukatlardan Neriman Ersin, Arslan'ın, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' iddialarıyla 23 kez müracaat ettiğini belirtti. Avukat Ersin, şunları söyledi: 
"Ayşe Tuba Arslan'ın defalarca adli makamlara başvuru yapmasına ve hakkında önleyici tedbir kararı bulunmasına rağmen Eskişehir'in en merkezi caddelerinden birinde öldürülmüş olması, adli süreçlerde birtakım ihmaller olduğu konusunda şüphe oluşturmuştur. Raporumuzun amacı, Ayşe Tuba Arslan'ın adli makamlara başvurularının, bu başvurular neticesinde görevliler tarafından yapılan işlemlerin varsa ihmal ve yanlış uygulamaların ortaya konulması, bu olaydan sonraki olaylarda aynı ihmal ve yanlış uygulamaların yaşanmaması için çözüm odaklı öneriler sunulmasıdır. Raporda Ayşe Tuba Arslan'ın taraf olduğu dosyalar incelenmiş, ilgili bölümlerde bu dosyaların özetlerine ve değerlendirmelerine yer verilmiştir. Rapor, sürecin kronolojik özeti, Ayşe Tuba Arslan ile Yalçın Özalpay arasındaki boşanma davası, ceza dava dosyaları, takipsizlikle sonuçlanan soruşturma dosyaları, uzlaştırmaya sevk edilen soruşturma dosyaları, 6284 sayılı kanundan doğan önleyici tedbir dosyası, sonuç ve öneriler olmak üzere 8 bölümden oluşmaktadır."
'MAHKEME TEDBİRE HÜKMETMEDİ'
Avukatların hazırladığı raporda iddia ettikleri ihmaller, şöyle sıralandı:
"Ayşe Tuba Arslan hakkında verilen önleyici tedbir kararları gereği gibi uygulanmamış, Ayşe Tuba Arslan'ın 1 yıl gibi süreçte 23 kadar çok başvuruda bulunmuş olması adli makamlarca dikkate alınmamıştır. Hakim, etkili önleme yollarına hükmetmemiş, bu kararların ilgili makamlara süresinde bildirimini sağlamamış, kararın infazı için gerekli işlemleri yapmamıştır. Ayşe Tuba Arslan'ın defalarca başvurması ve hakkındaki tedbir kararının bir işe yaramadığını neredeyse her ifadesinde, her dilekçesinde belirtmesine rağmen mahkeme başkaca bir tedbire hükmetmemiştir."
Elektronik takip sistemiyle ilgili değerlendirmelerin yer aldığı bölümde ise "Elektronik takip sistemi ile mağdurun ve şiddet uygulayanın ayrı ayrı takibi söz konusudur. Ayşe Tuba hakkında bu koruma mekanizması işleyebilseydi, mahkeme tarafından yeterli olmadığı defalarca anlaşılmasına rağmen aynı matbu kararlar uzatılması yerine bu yöntemler denenebilseydi, Ayşe Tuba Arslan bugün yaşıyor olabilirdi. Ayşe Tuba Arslan'ın korum kararı defalarca ihlal edilmiş, bu ihlallerin ikisi Aile Mahkemesi tarafından tebligatın yapılmadığı gerekçesi ile ceza verilmesine yer olmadığı kararı ile kapatılmıştır. Bir kurum kendi ihmali ile neden olduğu gecikmenin bedelini bir insanın canına mal etmiştir" denildi. 
'SORUŞTURMA ÖZENLE YÜRÜTÜLMEDİ'
Avukatların raporunda, soruşturmalarla ilgili de şunlar kaydedildi: 
"Yine Ayşe Tuba Arslan hakkında verilen önleyici tedbir kararlarının infazı ile ilgili Eskişehir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'ne (ŞÖNİM) bir başvuru yaptığımızda, ŞÖNİM'de koruma kararlarının ve bunların infazına ilişkin şahsi bir dosya tutulmadığı, bu takibin tek dosya üzerinde yürütülmediğini öğrendik. Nitekim Ayşe Tuba Arslan'ın 1. Aile Mahkemesindeki 2018/512 D. İş dosyasında da ŞÖNİM'e gönderilen bildirim evrakı dışında ŞÖNİM'e dair hiçbir evrak bulunmamaktadır. Bu durum ŞÖNİM'in kadına yönelik şiddetin önlenmesinde çok önemli bir yeri olmasına rağmen görevini gereği gibi yerine getirmediğini göstermektedir. Uygulamadaki bu aksaklık ve ihmal Ayşe Tuba Arslan'ın hayatına mal olmuştur.
Ayşe Tuba Arslan´ın başvurularından 10 tanesi kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ile kapatılmıştır. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca söz konusu dosyaları incelememize ve örnek almamıza izin verilmemiştir. Ancak dava aşamasına taşınan dosyalar içerisinde yer alan 2 adet ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ve 10 adet başvurunun kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile sonlandırılması, savcılık makamınca soruşturmanın yeterli özenle yürütülmediği kanaatini uyandırmaktadır."

ESKİŞEHİR

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivrihisar rekora hazırlanıyor Dev sacda dünyanın en büyük sucuklu yumurtası Sivrihisar Dövme Sucuk Festivalinde yapılacak
YEREL HABERLER Sivrihisar rekora hazırlanıyor Dev sacda dünyanın en ...
Karın tadını yine çocuklar çıkardı Çocuklar kardan adam yapıp gönüllerince eğlendiler
YEREL HABERLER Karın tadını yine çocuklar çıkardı Çocuklar kardan ...
Ehliyet raporunda uyku testi zorunlu oluyor 28 milyon sürücü içinde obezite oranı yüzde 20'ler civarında Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan; "Sağlık kuruluşlarının vücut kitle indeksi 33'ün üzerinde olan her kişiden ehliyet raporu için uyku testi istenmesi gerekir"
YEREL HABERLER Ehliyet raporunda uyku testi zorunlu oluyor 28 milyon ...
ANASAM'ın terör örgütleri mücadelesi
YEREL HABERLER ANASAM'ın terör örgütleri mücadelesi
Eskişehirli ressam Salih Sel’den ‘Karakalem Portre Sergisi’
YEREL HABERLER Eskişehirli ressam Salih Sel’den ‘Karakalem Portre ...
(özel) Murat Cemcir ile Ahmet Kural’ın büyük kar savaşı Eskişehir’e gelen iki ünlü oyuncu parkta kartopu savaşı yaptı Ahmet Kural ve Murta Cemcir yılın ilk karını yedi İki ünlüyü karşısında gören çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi Ünlü oyuncu Murat Cemcir: “Yeni yılın ilk karını Eskişehir’de karşılıyoruz” Ünlü Oyuncu Ahmet Kural: “Bu sene ilk defa kar görüyoruz”
YEREL HABERLER (özel) Murat Cemcir ile Ahmet Kural’ın büyük kar ...
(Özel) Krediyle tır alan, satarken dolandırılan aileye şimdi de hapis şoku Baba Raşit Özkan; "Kredisini ödeyemediğimiz için satmak istediğim tırı dolandırıcılar alıp kayıplara karıştı" Üzerine kredi çekilen ailenin bir çocuk annesi genç kızı Serap Özkan; "Tek suçum kalan borcun üstüme yıkılması, hırsızların bulunmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyorum"
YEREL HABERLER (Özel) Krediyle tır alan, satarken dolandırılan ...
Günyüzü ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi
YEREL HABERLER Günyüzü ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi
Eskişehirspor’da ayrılık
YEREL HABERLER Eskişehirspor’da ayrılık
Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (4)
YEREL HABERLER Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (4)
Eskişehir’de sahte hesaptan kar tatili mesajı atıldı Kar tatili konusunda en güvenilir adres valiliğin resmi sitesi
YEREL HABERLER Eskişehir’de sahte hesaptan kar tatili mesajı ...
Odunpazarı'nda 'Lületaşı Altın Ellerde' atölye çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Odunpazarı'nda 'Lületaşı Altın Ellerde' atölye ...
Mihalgazi’de tarla yolları genişletildi
YEREL HABERLER Mihalgazi’de tarla yolları genişletildi
Başkan Ataç esnaf odalarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ataç esnaf odalarıyla buluştu
Odunpazarı Belediyesi ekipleri karla mücadele için seferber oldu
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi ekipleri karla mücadele için ...
İnönü’de kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu
YEREL HABERLER İnönü’de kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu
Avukatları canice öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın ölümüyle ilgili rapor hazırladı Arslan’ın gönüllü 10 avukatı, cinayetin öncesi ve sonrasını raporlaştırdı
YEREL HABERLER Avukatları canice öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın ...
Soğuk ve karlı havaya Porsuk Çayı da dayanamadı Eskişehir'de etkili olan kar yağışında Porsuk Çayı yer yer buz tuttu
YEREL HABERLER Soğuk ve karlı havaya Porsuk Çayı da ...
SODİGEM’in eğitimleri hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER SODİGEM’in eğitimleri hız kesmeden devam ediyor
Otobüs kazasında yolcular böyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Otobüs kazasında yolcular böyle kurtarıldı
Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (3)
YEREL HABERLER Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (3)
Kar sevincinin en güzeli fotoğrafı
YEREL HABERLER Kar sevincinin en güzeli fotoğrafı
Tepebaşı Belediyesi’nin kar mesaisi
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi’nin kar mesaisi
İnönü’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER İnönü’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X