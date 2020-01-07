Seyitgazi yolunda kar temizleme çalışmaları

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EskişehirSeyitgazi karayolu, başlayan kar yağışı nedeniyle iş makinaları tarafından temizlenmeye başlandı.

Eskişehir’de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. EskişehirSeyitgazi yolu üzerinde kar kürüme çalışmaları devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı sonrasında iş makinaları yolda kar birikmesine karşı çalışıyor. Yolların temizlenmesi oluşabilecek kazalarında önüne geçiyor.

ESKİŞEHİR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:43

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