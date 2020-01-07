Seyitgazi yolunda kar temizleme çalışmaları

EskişehirSeyitgazi karayolu, başlayan kar yağışı nedeniyle iş makinaları tarafından temizlenmeye başlandı.
Eskişehir’de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. EskişehirSeyitgazi yolu üzerinde kar kürüme çalışmaları devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı sonrasında iş makinaları yolda kar birikmesine karşı çalışıyor. Yolların temizlenmesi oluşabilecek kazalarında önüne geçiyor.
ESKİŞEHİR
07 Ocak 2020 Salı
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