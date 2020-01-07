Rektör Çomaklı Baba Parası filminin galasında

"Annem benim her şeyim"

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Baş rollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin'in paylaştığı, Baba Parası filminin Eskişehir galası gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın davetli olarak katıldığı galada, filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisi ile Rektör Çomaklı arasında samimi diyaloglar yaşandı. Burada konuşan Rektör Çomaklı, "Yeni komedi filminizle Eskişehir'e gelerek soğuk ve kar yağışlı bu günde içimizi ısıttığınız için teşekkür ederiz" dedi. Çomaklı'nın sözlerine karşılık Kural ve Cemcir, nazik katılımından dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkürlerini sundular.

ESKİŞEHİR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:43

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