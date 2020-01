Sosyal hayata bağlayan uluslararası proje: Yaşam Köyü

"Annem benim her şeyim"

Tepebaşı Belediyesi’nin RemourbanAkıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile hayata geçirdiği “Yaşam Köyü”, kentsel dönüşüme farklı bir bakış açısı kazandırıyor.

Tamamlanma aşamasına gelen proje, yalnızca Eskişehir’de değil, aynı zamanda dünyada da sosyal belediyecilik alanında yapılmış önemli projeler arasında yer alıyor. 57 villanın dönüşüm kapsamında yenilenmesi ile oluşturulan Yaşam Köyü’nde, Alzheimer hastalarını misafir edecek konukevinden, çocuklara oyun alanı oluşturan kreşe, çeşitli etkinliklerin yapılacağı beceri ve sanat atölyesinden, fizyoterapi merkezine kadar toplumun tüm kesiminin sosyal hayata katılmasına yardımcı olacak tesis bulunuyor. Engelli bireylerin çalışma hayatına katılarak çeşitli yerlerde istihdam edilmesine imkan tanıyan İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi de Yaşam Köyü’nün bir başka önemli bölümü olarak dikkat çekiyor. Yaşam Köyü projesi olarak özetlenebilecek proje toplumun her kesimini ilgilendiren çözümleriyle örnek bir proje olarak gösteriliyor. "Akıllı Şehir Projesi" alanında, Avrupa Komisyonu'ndan hibe almaya hak kazanan Türkiye’deki ilk ve tek belediye olma unvanına sahip Tepebaşı Belediyesi tarafından hayat geçirilen Yaşam Köyü, engelli bireylerden Alzheimer hastalarına, çocuklardan sağlıklı yaşlılara kadar toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmeyi ve kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Akıllı kent yatırımları ile sürdürülebilir bir kentsel yaşam olanağı sunmaya devam eden Tepebaşı Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarını uluslararası arenaya taşıdı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, proje kapsamında TOKİ’den devralınan 57 villanın dönüşümünün yüzde 97 oranında tamamlandığını ve Yaşam Köyü bünyesindeki birçok sosyal tesis ve projenin merkezinin de kent halkına hizmet vermeye başladığını belirtti.



“Yaşayan aktif bir köy”

Yaşam Köyü projesinin, ülkemizde ve dünyada ses getiren önemli sosyal projeler arasında yer aldığını belirten Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç; “Sunduğumuz hizmetlerde önceliğimiz halkımız. Her bireyin yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal faaliyetlere katılarak aktif bir hayat sürmesini sağlamak için bugüne kadar pek çok projeyi hayata geçirdik. Aşağı Söğütönü Mahallesi’nde başlattığımız ‘Yaşam Köyü’ de aslında bu amacın en güzel somut örneği. Bakım desteği gereken çocukların, yaşlıların, Alzheimer ya da engelli bireylerin hem konaklayabileceği hem tedavilerini sürdürebileceği hatta sosyalleşip, istihdam edilebilecekleri bir köy kurduk. Tıpkı hayat gibi yaşayan ve her dakika aktif olan bir köy. Bu projemiz ile binlerce kişinin hayatına ulaşabilmek ve bireysel yaşam kalitelerini artırabilmek bizler için gurur kaynağı. Hem ülkemizde hem de dünyada örnek sayılabilecek ‘Yaşam Köyü’ projemizi önümüzdeki dönemde daha fazla geliştirerek daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz” diye belirtti.

ESKİŞEHİR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:55

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.