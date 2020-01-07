Eskişehir'de kar yağışı yeniden başladı

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Son günlerde yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Eskişehir'de yeniden şiddetini arttırdı.

Eskişehir'i 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı bugün etkisini tekrar arttırdı. Öğleden sonra şiddetini arttıran kar, kenti tekrar beyaz bir örtü ile kapladı. Önlemlerini alan vatandaşlar şemsiyeleri ile kendilerini kar yağışından korurken, araçlar ise kontrollü bir şekilde trafikte seyretti. Kar yağışının çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenilirken, yetkililer vatandaşları yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı uyardı.

Ayrıca kar yağışı nedeniyle Eskişehir'de ilk ve orta dereceli okullar dün eğitimöğretime bir gün ara vermişti.

ESKİŞEHİR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:43

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