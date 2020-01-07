ESOGÜ Rektörü Şenocak’tan Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Küçükakyüz’e ziyaret

"Annem benim her şeyim"

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Prof. Dr. Kemal Şenocak’a ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rifat Edizkan ve ESOGÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Melih Cemal Kuşhan eşlik etti. Ziyarette kurumlar arası işbirlikleri konuşuldu ve çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

ESKİŞEHİR 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:43

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