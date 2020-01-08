İnönü ilçesinde kar tatili

Eskişehir'in İnönü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
İnönü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bugün (8 Ocak Çarşamba) 1 gün süreyle ara verildi. İnönü ilçe ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının artması sonrasında ilçe merkezi ve köylerindeki okullarda 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği öğrenildi. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personeller aynı gün idari izinli sayılacak.
ESKİŞEHİR
08 Ocak 2020 Çarşamba
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