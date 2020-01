Türk kültürünün önemli parçalarından olan Türk kahvesi, ‘Sultanlara’ yaraşır hale getirildi. Yapımı sır gibi saklanan ve köpüğü yaklaşık 3 santimetre olan ‘Sultan Kahvesi’ maneviyatıyla da gönüllere dokunuyor.

Türk kültüründe önemli yere sahip, Osmanlı İmparatorluğu’dan günümüze kadar gelmiş en eski kahve hazırlama ve pişirme metotlarından olan Türk kahvesi, ‘Sultanlara’ yaraşır hale geldi. Yapımı sır gibi saklanan ve yaklaşık 3 santimetre köpüğü ile hazırlanan Sultan Kahvesi, sunuşuyla da gönüllere dokunuyor.

Ayten Usta Gurme restoran tarafından yapımı 10 ila 12 dakika arasında süren kahve, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan’ı ve tüm fatihleri temsil eden bir miğferin içinde getiriliyor. Miğferin üzerindeki gül motifleri ve içindeki gül lokumu ile gül yaprakları ise, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (s.a.v) temsil ediyor. Ayrıca bereket ve bolluğu temsilen nar taneleri, Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze kadar kudret ve merhameti sembolize eden kaftan ve kadifeyle servis ediliyor.



“Türk kahvemizin dışındaki miğfer, Sultan Alparslan’ı ve tüm fatihlerimizi temsil ediyor”

Hazırlanan Sultan kahvesi hakkında bilgi veren Ayten Usta Gurme restoranın 2’nci nesil sorumlusu Aybike Çetin, “Türk kahvesinin bizim kültümüz ve mutfağımızdaki yeri elbette ki tartışılmaz. Bizim yemeklerimiz sonrasında başlı başına bir seremoni şeklinde tüketiliyor. Biz de Sultan kahvemizi çok özenli bir şekilde sunuyoruz. Türk kahvemizin dışındaki miğfer, Sultan Alparslan’ı ve tüm fatihlerimizi temsil ediyor. Miğfer dışındaki gül motifleri, açtığımız zaman içindeki gül lokumu ve gül yaprakları da peygamberimiz Hz. Muhammed’i (s.a.v) temsil ediyor. Biz kahveyi Arap topraklarından aldığımız için ecdadımız bunu önce acı bulmuşlar. O yüzden her zaman şerbetle servis etmişler. Şerbeti, önce ve sonra içerek ağızlarında tatlı bir lezzet bırakmayı hedeflemişler” ifadelerini kullandı.



“Bizim kültürümüzde her zaman kudret ve merhamet bir arada bahsedilmiş”

Ayrıca Çetin, suyun içine de nar taneleri koyduklarını belirterek, “Çünkü nar da bizim kültürümüzde azın çoğalmasını ve bereketi temsil ediyor. Suyun üstündeki kaftan, bizim kültürümüzde gücü ve kudreti temsil eder. Aynı zamanda kahveyi servis ettiğimiz kadife de şefkati ve merhameti temsil ediyor. Bizim kültürümüzde her zaman kudret ve merhamet bir arada bahsedilmiş, bir denge olarak görülmüştür. Bu yüzden biz de bunları beraber sunuyoruz” şeklinde konuştu.



“Biz misafirlerimizden küçük bir hayat molası vermelerini rica ediyoruz”

Öte yandan Ayten Usta Gurme restoranın 2’nci nesil sorumlusu Aybike Çetin, “Biz, misafirlerimiz bu kahveyi sipariş ettiğinde, onlardan biraz zaman ve sabır rica ediyoruz. Çünkü yapımı gerçekten emek ve sabır isteyen bir kahve. Ve bu kahveyi beklerken, sevdikleriyle sohbet etsinler, anın tadına varsınlar istiyoruz. Çünkü günümüzde artık her şey hızlı ve süratle tüketildiği bir toplumda ve hayatta yaşıyoruz. Biz onlardan küçük bir hayat molası vermelerini rica ediyoruz. Daha sonra kahveyi keyifle içebilsinler, tadına varabilsinler diye” dedi.

