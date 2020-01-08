Mihalıççık'ta da okullar tatil

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"Annem benim her şeyim"

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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde olumsuz hava şartları sebebi ile eğitime bir gün ara verildi.

İlçe merkezi ve mahallelerinde soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli bütün okullarda eğitim öğretime bugün (8 Ocak Çarşamba) bir gün süreyle ara verildi.

ESKİŞEHİR 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:43

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