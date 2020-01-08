Eskişehir’de trafik kazası, 1 ölü 1 ağır yaralı

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"Annem benim her şeyim"

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Eskişehir Seyitgazi karayolu 20. kilometrede meydana gelen ve belediye yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

ESKİŞEHİR 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:43

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