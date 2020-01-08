İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde anlamlı tören

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"Annem benim her şeyim"

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Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından fakülte içerisinde yer alan Dekanlık Konferans Salonu’na, 199496 yılları arasında fakülte dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. İhsan Erkul'un adı verildi.

Etkinliğe Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da katıldı. İsim verme törenin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine değerli katkılar sunan ve 2019 yılı içinde emekli olan Prof. Dr. Nurhan Aydın ve Prof. Dr. Senem Besler'in emeklilik törenleri gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca fakülte yönetiminin göreve geldiğinden bu yana gerçekleştirilen faaliyetleri akademik personelle paylaştığı akademik genel kurul toplantısı yapıldı.

ESKİŞEHİR 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:43

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