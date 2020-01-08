Halk otobüsüne çarpan otomobildeki Enes ve avukat Cemre öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Halk otobüsüne çarpan otomobildeki Enes ve avukat Cemre öldü

DHA

ESKİŞEHİR'de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitiren Enes Duman (23), kullandığı otomobille karşı yönden gelen halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Duman ile yanındaki avukat Cemre Parmaksız (25) hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitiren Enes Duman (23), kullandığı otomobille karşı yönden gelen halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Duman ile yanındaki avukat Cemre Parmaksız (25) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 11.00 sıralarında EskişehirSeyitgazi karayolunda meydana geldi. Enes Duman kullandığı 26 FF 528 plakalı otomobille, Seyitgazi karayolu 7'nci kilometreye geldiğinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen Mesut K.´nin kullandığı 26 E 2804 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Enes Duman ile araçta bulunan avukat Cemre Parmaksız ağır yaralandı. Halk otobüsü sürücüsü Mesut K. ise kazayı yara almadan atlattı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Enes Duman, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne, Cemre Parmaksız ise Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Duman ve Parmaksız hayatını kaybetti.
Halk otobüsü sürücüsü Mesut K., kazanın ardından ifadesi için Eskişehir Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’de trafik kazası: 2 ölü Başarılı genç avukat kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eskişehir’de trafik kazası: 2 ölü Başarılı genç ...
Anadolu Üniversitesi ve ETB arasında paylaşım toplantısı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi ve ETB arasında paylaşım ...
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde anlamlı tören
YEREL HABERLER İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde anlamlı ...
Eskişehir’de trafik kazası, 1 ölü 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir’de trafik kazası, 1 ölü 1 ağır yaralı
Sibel Ünli sosyal medya saldırganlığına uğradı Anadolu Üniversitesi SODİGEM Bilim Kurulu; “Sibel Ünli’nin ölümü üzerinden algı oluşturuluyor” “Hem hayatını kaybeden gence, hem ailesine, hem de devlete yönelik bir saldırı girişiminde bulunulmaktadır”
YEREL HABERLER Sibel Ünli sosyal medya saldırganlığına ...
Mihalıççık'ta da okullar tatil
YEREL HABERLER Mihalıççık'ta da okullar tatil
Eski Başkan Osman Sarı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eski Başkan Osman Sarı hayatını kaybetti
Karla mücadelede İnönü’deki muhtarlar da iş başında İnönü Belediyesi'nin dağıttığı kar küreme aparatları ile mahalle yollarındaki karları temizliyorlar
YEREL HABERLER Karla mücadelede İnönü’deki muhtarlar da iş ...
‘Sultan Kahvesi’ maneviyatıyla gönüllere dokunuyor Bu kahvenin hatırı kırk yıldan fazla Yapımı sır gibi saklanan Sultan kahvesinin köpüğü yaklaşık 3 santimetre Ayten Usta Gurme restoranın 2’nci nesil sorumlusu Aybike Çetin: “Türk kahvemizin dışındaki miğfer, Sultan Alparslan’ı ve tüm fatihlerimizi temsil ediyor” “Bizim kültürümüzde her zaman kudret ve merhamet bir arada bahsedilmiş” “Biz misafirlerimizden küçük bir hayat molası vermelerini rica ediyoruz”
YEREL HABERLER ‘Sultan Kahvesi’ maneviyatıyla gönüllere dokunuyor Bu ...
İnönü ilçesinde kar tatili
YEREL HABERLER İnönü ilçesinde kar tatili
Seyitgazi’de okullar 1 gün tatil
YEREL HABERLER Seyitgazi’de okullar 1 gün tatil
Eskişehir´de kar yağışı
YEREL HABERLER Eskişehir´de kar yağışı
ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezinin yeni binası hizmete açıldı
YEREL HABERLER ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezinin yeni binası hizmete ...
ESOGÜ Rektörü Şenocak’tan Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Küçükakyüz’e ziyaret
YEREL HABERLER ESOGÜ Rektörü Şenocak’tan Hava Kuvvetleri Komutanı ...
Isı kaybını engelleyecek çözümler üretelim Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Sadık Yurtman: "Enerji tasarrufu, yalnız kullanmadığımız cihazları kapatmak ya da fişt?n ç?km?k d?ğildir"
YEREL HABERLER Isı kaybını engelleyecek çözümler üretelim Eskişehir ...
Müdür Bilge'den Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı mesajı
YEREL HABERLER Müdür Bilge'den Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı ...
Eskişehir'de kar yağışı yeniden başladı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kar yağışı yeniden başladı
Prof. Dr. İncesulu orta kulak iltihabını anlattı
YEREL HABERLER Prof. Dr. İncesulu orta kulak iltihabını anlattı
Sosyal hayata bağlayan uluslararası proje: Yaşam Köyü
YEREL HABERLER Sosyal hayata bağlayan uluslararası proje: Yaşam Köyü
İnönü’de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER İnönü’de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ...
Yeşilay’dan Başkan Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER Yeşilay’dan Başkan Ataç’a ziyaret
Rektör Çomaklı Baba Parası filminin galasında
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı Baba Parası filminin galasında
Seyitgazi yolunda kar temizleme çalışmaları
YEREL HABERLER Seyitgazi yolunda kar temizleme çalışmaları
Bunlar da yöresel kardan adamlar Kardan adamları hiç böyle görmediniz
YEREL HABERLER Bunlar da yöresel kardan adamlar Kardan adamları hiç ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X