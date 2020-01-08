Halk otobüsüne çarpan otomobildeki Enes ve avukat Cemre öldü

ESKİŞEHİR'de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitiren Enes Duman (23), kullandığı otomobille karşı yönden gelen halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Duman ile yanındaki avukat Cemre Parmaksız (25) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında EskişehirSeyitgazi karayolunda meydana geldi. Enes Duman kullandığı 26 FF 528 plakalı otomobille, Seyitgazi karayolu 7'nci kilometreye geldiğinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen Mesut K.´nin kullandığı 26 E 2804 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Enes Duman ile araçta bulunan avukat Cemre Parmaksız ağır yaralandı. Halk otobüsü sürücüsü Mesut K. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Enes Duman, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne, Cemre Parmaksız ise Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Duman ve Parmaksız hayatını kaybetti.

Halk otobüsü sürücüsü Mesut K., kazanın ardından ifadesi için Eskişehir Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



ESKİŞEHİR 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:43

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