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Eskişehirspor'da Jesse Sekidika sözleşmesini feshetti

DHA

GALATASARAY´a transfer olacağı iddia edilen Eskişehirspor´un 23 yaşındaki Nijeryalı orta sahası Jesse Sekidika´nın 83 bin Euro´luk alacağına karşılık sözleşmesini dün feshettiği ortaya çıktı. Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Sekidika için Anadolu´da başka bir takımla transfer anlaşmasına vardıklarını ancak oyuncuyu ikna edemedikleri için transferin gerçekleşmediğini belirterek, "Son konuşmamızda Perşembe günü Eskişehir´e gelmeleri için davet ettik. Ancak Jesse dün 83 bin Euro´luk alacağına karşılık sözleşmesini feshetti" dedi.

GALATASARAY´a transfer olacağı iddia edilen Eskişehirspor´un 23 yaşındaki Nijeryalı orta sahası Jesse Sekidika´nın 83 bin Euro´luk alacağına karşılık sözleşmesini dün feshettiği ortaya çıktı. Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Sekidika için Anadolu´da başka bir takımla transfer anlaşmasına vardıklarını ancak oyuncuyu ikna edemedikleri için transferin gerçekleşmediğini belirterek, "Son konuşmamızda Perşembe günü Eskişehir´e gelmeleri için davet ettik. Ancak Jesse dün 83 bin Euro´luk alacağına karşılık sözleşmesini feshetti" dedi.
TFF 1´inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor´da başkan Mustafa Akgören, göreve başladıkları tarihten bu yana geçen 45 günlük süreyi ve çalışmalarını değerlendirmek için Vali Hanefi Demirkol Tesisleri´nde basın toplantısı düzenledi. Eskişehirspor´un son 4 yıldır ekonomik sebeplerle kötü durumda olduğunu ve darboğazdan çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Akgören, takımın da Antalya´da kampta olduğunu söyledi. Özellikle yabancı oyuncuların yaklaşık 10 milyon liralık alacaklarını tahsil edemediği için kampa katılmadığını anlatan Akgören, "Takım Antalya´da kampta, hava şartları imkan verdiği sürece çalışmalar devam ediyor. Fakat kadroda eksiklerimiz var. Protesto, ihtar çeken özellikle yabancı oyuncularımız kampa katılmadı. Kampa katılmayan futbolcularımız aşağı yukarı kulübümüze şu anda geçmiş dönemden 6, gelecek dönemden 4 milyon lirayla yaklaşık 10 milyon lira alacağı olan ve bunu isteyen oyuncularımız var" dedi.
"JESSE, ÖDEME PLANINI KABUL ETMEDİ"
Galatasaray´a transfer olacağı iddia edilen Jesse Sekidika ile ilgili kulübe gelmiş herhangi bir bilgi olmadığını ifade eden Akgören, şöyle konuştu:
"Özellikle Jesse ve Milinkovic´e ödeme seçenekleri sürdük. Jesse kabul etmedi. Biz gelmeden İstanbul takımlarıyla görüşmeler yapmış ve aklına girmiş. Jesse´yi ikna edemedik.  Şu an itibarıyla bize net ulaşan bir yazı yok. Jesse resmi bir imza atmadı. Menajeriyle defalarca görüştük ve ödeme planları sunduk ama bunu başaramadık. Onun yanında birçok oyuncuya ödeme planı sunduk. Sissoko ve Kamal ile anlaştığımızı düşünüyorum. Milinkovic´i getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu takım 5-6 kişiden oluşmuyor. Jesse´nin anlaştığını bilmiyorum. İki gün önce görüştük. Bize Jesse için Anadolu kulüpleri teklifler yaptı. Bir kulüple çok ciddi bir rakama anlaştık. Menajerine anlattık ve kabul ettiler. Menajeri çok başarılı bir transfer çalışması olduğunu söyledi. Ertesi gün Jesse´yi `razı edemiyorum´ dedi. Son konuşmamızda Perşembe günü Eskişehir´e gelmeleri için davet ettik. Ancak Jesse dün 83 bin Euro´luk alacağına karşılık sözleşmesini feshetti."
"GÜNCEL BORCUMUZ 200 MİLYON LİRA"
Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, ekonomik darboğazdan çıkmak için kulübün acil olarak 25 milyon liraya ihtiyacı bulunduğunu ve toplam borçlarının döviz kuruna bağlı olarak yaklaşık 200 milyon lira olduğunu söyledi. Bu sene takımı ligde tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Akgören, "Kampa katılmayan oyuncularımız var. Haklı olabilirler ancak bizim açımızdan haklı değiller. Kampa katılmayarak kulübe ihanet ediyorlar. Birçoğu sezon başındaki kampa da katılmadılar. Kendilerine cezalar kesilecektir. Güncel borç 200 milyon civarında. Borçlarımızın büyük çoğunluğu döviz üzerinden yürüyen borç olduğu için sürekli faiz işliyor" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Başkan Akgören´in açıklamaları
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ESKİŞEHİR

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:20
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