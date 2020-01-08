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İntihar girişiminde bulunan genci Kaymakam ikna etti 5 metre yüksekliğindeki trafik levhasına ...

İHA

Eskişehir’de bir şahıs, çevreyolunda yön levhasına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Tepebaşı Kaymakam Erdinç Yılmaz olay yerine gelip ‘yardım sözü’ vererek şahsı aşağı indirdi.
Olay, EskişehirAnkara karayolu üzeri, Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı yanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yardıma muhtaç olduğu öne sürülen Hasan İ. (28), saat 17.30 sıralarında EskişehirAnkara çevreyoluna geldi. Burada yol üstüne konumlandırılan yaklaşık 5 metre yükseklikteki trafik yön levhasına çıkan şahıs, atlamak istedi.

‘Polis itfaiye merdiveniyle şahsın yanına çıktı’
Hasan İ.’yi gören çevredekiler durumu polis, 112 Acil Sağlık ve Eskişehir İtfaiyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, 3 şeritli yolun 2 şeridini kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ardından yol üzerine atlama yatağını hazırlanarak bir polis, bir itfaiye eri merdivenle şahsın bulunduğu yere çıktı. Burada Hasan İ.’yi ikna etmeye çalışan ekip, ilk hamlesinde başarılı olamadı. Daha sonra para yardımı istediğini söyleyen şahsa, polis cüzdanındaki parayı çıkarak inmesi halinde kendisine vereceğini söylese de Hasan İ., yine ikna olmadı.

‘Kaymakam intihar girişiminde bulunan şahsı uzun uğraşlar sonucu ikna etti’
Ardından Hasan İ.’yi ikna edemeyen polis ekipleri, ‘Ne istiyorsun’ diye sordu. Şahıs, yardıma muhtaç olduğunu ve kaymakamlıktan yardım istediğini belirtti. Ekipler, kendisine yardımcı olacaklarını ve kaymakamlığa bizzat götüreceklerini söyleseler de, Hasan İ. yine ikna olmadı ve kaymakamın gelmesini istedi. Bir süre sonra olay yerine gelen Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, şahısla iletişime geçti. Aşağı inmesi halinde kendisine yardım edeceğine söz veren Kaymakam Yılmaz, havanın soğuk olduğunu daha fazla durmamasını söyledi. Hasan İ., yine ikna olmayınca Kaymakam Yılmaz bu kez itfaiye aracının üstüne çıkarak sesini duyurmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren karşılıklı konuşma sonunda Hasan İ. bu kez ikna olarak polis ve itfaiye ekiplerince aşağı indirildi.
Aşağı indirilen Hasan İ.’ye yardım edeceğine tekrar söz veren Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, şahsın hastane kontrolünün ardından Tepebaşı Kaymakamlığına getirilmesini istedi.

ESKİŞEHİR

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:20
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