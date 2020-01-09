Eskişehirli sanatçı Cüneyt Arkın şehitlere rahmet diledi.

"Annem benim her şeyim"

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Eskişehirli ünlü sanatçı Cüneyt Arkın şehitlere rahmet diledi. Yeşilçam sanatçısı Cüneyt Arkın Twitter' dan yayınladığı mesajda "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında yapılan yol kontrolü sırasında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuştur. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhunuz Şâd Olsun. Yüce Türk milletimizin başı sağolsun" dedi.

ESKİŞEHİR 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:43

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