150 minik öğrenciye tam zamanlı Kur'an ve Değerler Eğitimi

Tepebaşı İlçe Müftülüğü Şehit Serdar Ege 46 Yaş Grubu Kur'an ve Değerler Eğitimi kursunda 150 minik öğrenciye tam zamanlı olarak eğitim veriliyor.

Kurs Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mehmet Ünal, konuyla ilgili açıklamasında, okul öncesi eğitimlerin, dramalar, sanat etkinlikler, sosyal ve kültürel geziler ile desteklendiğini belirtti. Ünal, “Sabahçı ve öğlenci olarak eğitim veren kursumuzda 8 öğretmen ve yardımcı personelimiz görev yapmaktadır. Öğrencilerimize küçük yaşlarda değerlerimizi kazandırmanın gayreti içerisinde olan, sosyal hayatta örnek bir birey olmasını benimseyen ve son yıllarda 46 yaş eğitimlerini artıran ve geliştiren Diyanet İşleri Başkanlığı'na teşekkür ediyorum. ‘Ağaç yaşken eğilir’ sözünü hatırlatarak tüm Eskişehir halkına böylesine güzel kurumları desteklemelerini ve göz aydınlığı olan evlatlarını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın emin ve güvenilir kurslarına göndermelerini istirham ediyorum. Destek olanlara, emek verenlere şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:57

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.