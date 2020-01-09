Vali Özdemir Çakacak’ın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” kutlama mesajı

Vali Özdemir Çakacak, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Çakacak, mesajında, "Milletimizin ortak sesi olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın emekçilerimizin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ”nü kutluyorum. Hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı basın, demokrasinin yaşanmasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Gazetecilik ise, bir iş ve meslek olmakla birlikte aynı zamanda yapılan işin niteliği ve vasfı itibarıyla bir kamu hizmetidir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteciler; vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi alma hakkını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlâk kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli bir yeri vardır. İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimizin mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve her konuda haberdar etmek için verdikleri mücadele takdire şayandır. Basın kuruluş ve mensuplarının sorumluluklarının bilinciyle hareket edeceklerine olan inancımla bütün basın çalışanlarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nü kutluyor, selâm ve muhabbetlerimi sunuyorum." diye belirtti.

ESKİŞEHİR 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:43

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