Eskişehir Stadyumunda meydana gelen hasar taraftarı endişelendirdi Taraftar yetkililerden müjdeli haberi bekliyor Altes Tribün Lideri Erkan Koca: “Taraftarlar olarak bir an önce stadyumumuzun kullanıma açılmasını istiyoruz”

Eskişehirspor Altes Tribün Lideri Erkan Koca, Eskişehir Stadyumunda meydana gelen hasarın biran önce tamamlanarak kullanıma açılmasını beklediklerini söyledi.

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile Eskişehir Stadyumunun kullanıma kapatıldığını duyurması sonrasında taraftarların endişesi arttı. Eskişehir'de 20 Kasım 2016 tarihinde açılan 32 bin 507 kişilik stadyumun yoğun kar yağışı nedeniyle güney kısımda bulunan 4 gergi demiri ve halatlarının zarar görmesi sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığından gelen yetkililer incelemeler e bulundu. İncelemeler sonrasında stadyumun belirtilen alanının tamir edilmesi için kullanıma kapanmasına karar verildi. Karar, valilik tarafından yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu. Açıklama sonrasında stadyumun zarar gören bölümünde Altes Taraftar Grubuna liderlik yapan Erkan Koca, Eskişehirspor’un zor günler geçirdiğini hatırlatarak, maçlarının farklı şehirlerde oynamasının maddi manevi olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Valiliğin yaptığı açıklamaya dikkat çeken Koca, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Biz de bugün valilik açıklamasını gördük. Valilik açıklanmasında söylendiği gibi yoğun kar yağışı sonrasında stadyumun güney kısmındaki gerdirme demir ve halatlarında zarar oluşmuş. Stadyum şuanda kullanıma kapatıldı. Biz zaten Eskişehirspor olarak şuanda zorluk çekiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şehrimize kazandırdığı stadyumun milli maçlar olsun, Eskişehirspor maçları olsun Türkiye’ye örnek gösteriliyordu. Bu stadyumda güzel bir ambiyans yakalandı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın incelemelerinden sonra stadyumda onarım çalışmaları başlayacak. Biz taraftarlar olarak bir an önce stadyumumuzun kullanıma açılmasını istiyoruz. Bu sebepten dolayı 26 Ocak 2020 tarihinde yapacağımız karşılaşma öncesine kadar sorun çözülür, stadyumda taraftar yerini alır.”

ESKİŞEHİR 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:43

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