Soğuk sabahın sıcak çorbaları İnönü Belediyesi'nden

Eskişehir İnönü Belediyesi havaların soğuduğu kış günlerinde Belediye Kapalı Pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnafı ve ilçe sakinlerine sıcak çorba ikramında bulundu.

Pazar yerinde yapılan duanın ardından gerçekleştirilen etkinlikte pazarcı esnafı ve ilçe sakinlerine sıcak çorba ikramında bulunuldu. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un da katıldığı etkinlikte kendilerine ikram edilen sıcak çorbayla içleri ısınan esnaf ve ilçe sakinleri gerçekleştirilen bu uygulamadan dolayı Başkan Bozkurt’a teşekkür ettiler.

Başkan Bozkurt da, "Perşembe günü sabahın erken saatlerinde tezgâhlarını açan esnaflara ve alışveriş yapmaya gelen ilçe sakinlerine yapılan sıcak çorba ikramı ile içlerini bir nebze ısıttıysak ne mutlu bizlere" dedi.

ESKİŞEHİR 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:43

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