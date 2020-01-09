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ESOGÜ Rektörü Şenocak’ın Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

ESOGÜ Rektörü Şenocak’ın Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Şenocak, yayımladığı mesajında; “Basının temelini teşkil eden gazetecilik, halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla görevini icra eden, aynı zamanda doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri bünyesinde barındıran müstesna bir meslektir. Bu mesleği icra etmekte olan birbirinden değerli gazeteciler de ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde vatandaşımıza aktarmakta, bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadır. Ayrıca, temel işlevi insanlara bilgi akışını sağlamak ve ‘toplumsal olaylara ayna tutmak’ olan gazetecilik, toplumu aydınlatma ve bilinçlendirme gibi çok önemli bir kamu görevini yerine getiren demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. Zira gazetecilerimiz, gerek gündelik yaşam akışı içerisinde gelişen olayları, gerek dünyada ve ülkemizdeki siyasi, politik, ekonomik gelişmeleri doğru ve tarafsız bir şekilde yorumlayıp halkımızla buluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Gazetecilik mesleğini icra etmek, her zamankinden çok daha kritik ve önemli bir hal almıştır”
Ayrıca Rektör Şenocak, teknolojinin gelişmesiyle medyanın küresel anlamda öneminin arttığını belirterek, “Günümüzde teknoloji ile bilginin hızla yayılması, gazetecilik mesleğinin de farklı mecralarda icra edilmeye başlamasına neden olmuştur. Bugün, dünyanın öbür ucunda gelişen olaylar, internet ve sosyal medya vasıtasıyla çok büyük kitlelere ulaşabilmekte ve çok kısa bir zaman zarfında kamuoyu oluşabilmektedir. Dolayısıyla gazetecilik mesleğini icra etmek, her zamankinden çok daha kritik ve önemli bir hal almıştır. Küresel anlamda medyanın öneminin artmasıyla, yerelden başlamak üzere ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini koruyup kollayacak haberlere imza atan, milletimizin huzuru, birlik beraberliği, huzur ve güven ortamının güçlenmesi, şehrimizin her alanda gelişimi, insanımızın refahı için gayret sarf eden basın mensuplarımızın bu anlamda emekleri son derece kutsaldır. Bu anlamlı günde; öncelikle şehrimizde hassasiyetle görevlerini yerine getiren basın ahlak ve meslek ilkelerine ve etik değerlerine bağlı kalarak, kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan değerli gazetecilerimiz başta olmak üzere tüm mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini dilerim” dedi.

ESKİŞEHİR

09 Ocak 2020 Perşembe

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