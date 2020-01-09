ESOGÜ Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Yetim, Amerika-İran krizini değerlendirdi

Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yetim, Amerikaİran krizini değerlendirdi.

“ESOGÜ Gündem Özel” bölümünde yaşananları değerlendiren Yetim, yaşanan gelişmelerin son günlerde savaş olasılıklarının ciddi bir şekilde dile getirilmesine neden olduğunu belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yetim, Amerikaİran geriliminin İran’da Şii temelli İslamcı rejimin ortaya çıkmasından beri varlığını devam ettirdiğinin altını çizdi. Yetim, ancak Amerika Birleşik Devletleri’nin Donald Trump dönemiyle birlikte radikal İran karşıtı bir politikayı benimsediğini belirtti. ABD’nin son dönemde İran’ı pasifize etmek, İran’ı askeri anlamda çevrelemek, iç karışıklıkları desteklemek gibi uygulamalara yer verdiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yetim, bu hedefler doğrultusunda Trump yönetiminde yaşanan gelişmeleri bazı yaptırımları anlattı. İran’ın bu adımlar karşısında ABD’nin bölgedeki müttefikleri olan Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkeleri hedef aldığını, İran milis güçlerinin ABD kontrolündeki bazı alanlara saldırılar düzenlediğini ve karşılıklı yaşanan bu gelişmelerin yavaş yavaş krizi doğurduğunu belirtti. Son dönemde ise Amerika’nın tekrar sahneye çıkması ile krizi tırmandıran gelişmelerin yaşandığını ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yetim, bir ABD üssüne gerçekleştirilen saldırı ve ardından ABD’nin bu saldırıdan Irak’taki Ketaib Hizbullah güçlerini sorumlu tutarak bir operasyon düzenlemesinin olayları tırmandıran gelişme olduğunu belirtti. En nihayetinde ABD’nin Irak Büyükelçiliği baskını ile de krizin kontrolden çıktığını kaydetti. Bu süreçten sonra ciddi bir savaş atmosferinin yaşandığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yetim, bir ülkenin üst düzey bir komutanın öldürülmesinin savaş sebebi olarak görülebileceğini ve İran’ın da bu doğrultuda savaş açma sembolü olan kırmızı bayrağı açtığını, Kasım Süleymani’nin cenazesinden kısa bir süre önce İran’dan füzelerin Amerika’nın Irak’taki üslerine atıldığını ifade ederek süreci özetledi.

Gelinen son durumu değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yetim, İran cephesinden İran’ın uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkını kullandığı ve gerekli karşılığı verdiği, gerilimi tırmandırmayacağı yönünde açıklamalar gelirken; ABD’de ise Trump tarafından hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediği, dolayısıyla gerilimin tırmandırılmayacağı yönünde açıklamaların yapıldığına dikkat çekti. Tarafların kriz öncesi durumlarına döndüğünü söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yetim gerilimin birden bire sona erdiği yönünde rahatlatıcı açıklamalar yaptı.

ESKİŞEHİR 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:43

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