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İl Sağlık Müdürü Bilge: “Verem olarak bilinen tüberküloz hastalığı önlenebilen bir hastalıktır”

İHA

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bilge, "Verem olarak bilinen tüberküloz hastalığı önlenebilen bir hastalıktır" dedi.

İl Sağlık Müdürü Bilge: “Verem olarak bilinen tüberküloz hastalığı önlenebilen bir hastalıktır”

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bilge, “Verem olarak bilinen tüberküloz hastalığı önlenebilen bir hastalıktır” dedi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge yayımladığı mesajında, “Tüberküloz (TB) bulaşıcı bir hastalıktır ve TB, 2018 yılı istatistiklerine göre dünyadaki ilk 10 ölüm nedeninden biridir. Dünyada 2018 yılında tahminen 10 milyon yeni TB vakası eklenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, 21’inci yüzyılda milyonlarca insanın verem olarak bilinen tüberkülozdan hayatını kaybetmesi kabul edilemeyeceğini belirtiyor. Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ve bebeklerde hastalığın yayılma riski daha kolay görülmekte; zayıflık veya yorgunluk, kilo kaybı, iştahsızlık, titreme, ateş, geceleri terleme hastalığın başlıca belirtilerindendir” ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Uğur Bilge ayrıca, Sağlık Bakanlığının tüberküloz tedavisinde tüm ilaçları karşıladığını hatırlatarak, “Türkiye’de tüberküloz tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar yıllardan beri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmakta ve hastalara ücretsiz dağıtılmaktadır. Hastalık önlenebilir ve tedavi edilebilir. Kendinizi, sevdiklerinizi ve çevrenizdekileri korumak için yaşadığınız ortamları sık sık havalandırarak temiz hava akımı sağlayınız. Öksürürken, hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendille kapatınız, çocuklarınıza mutlaka verem aşısı yaptırınız, iki haftadan uzun süren öksürükle birlikte balgam, ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik gibi şikâyetleriniz varsa lütfen en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz” dedi.

ESKİŞEHİR

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:43
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