Soğuk hava araçların mazotunu dondurdu

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde eksi 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, araçların mazotunu dondurdu.

Günyüzü ilçesinde gece saatlerinde eksi 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava araçların mazotunun donmasına da neden oldu. Yolda kalan sürücülerin bazıları kendi imkanları ile çözüm bulurken, bazı sürücüler ise tamirci gelene kadar ısınmak için yol kenarında ateş yaktı.

ESKİŞEHİR 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:43

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