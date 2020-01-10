Eskişehir´de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri, takibe aldığı 3 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 9,59 gram bonzai ele geçirildi.
Şüphelilerden 2'si hakkında `uyuşturucu madde kullanmak´ suçundan işlem yapılırken, `uyuşturucu madde ticareti´ yapmakla suçlanan kadın şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
ESKİŞEHİR
10 Ocak 2020 Cuma
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