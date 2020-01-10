Kazım Kurt Hacı Bektaş Veli Vakfı ve Derneği’ni ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hacı Bektaş Veli Vakfı ve Derneğini ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, beraberindeki heyet ile birlikte Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Derneğini ziyaret etti. Başkan Kurt, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı seçilen Ali Ulu ile Dernek Başkanı Mahsuni Ilgın ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Ulu ile Ilgın ve yönetimlerine görevlerinde başarılar dileyen Başkan Kurt, gerçekleştirdikleri genel kurul toplantısının hayırlı olmasını diledi. Birlikte yapılacak her türlü işbirliğine hazır olduklarının altını çizen Başkan Kurt, kimseyi dışlamadan ve ötekileştirmeden toplumu kucaklanması gerektiğini de sözleri arasına ekledi.

Ziyaretten dolayı Başkan Kurt ve beraberindekilere teşekkür eden Ulu, "Her zamanki gibi yanımızda olan ve desteğini esirgemeyen Başkan Kurt’a, bugün de yanımızda olduğu için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ziyaret çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ESKİŞEHİR 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:43

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