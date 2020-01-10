Rektör Çomaklı’nın Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

"Ben hep hip hop'tım"

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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gazetecilerin zor şartlar altında çalıştıklarını belirten Rektör Çomaklı, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Zor şartlar altında, gece gündüz demeden, canını dişine takarak ülkemizde ve dünyada gerçekleşen olayları milletimize duyurarak milletimizin gözü ve kulağı olan siz gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım."

ESKİŞEHİR 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:43

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