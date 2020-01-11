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Dolandırıcı çift tutuklandı 23 ilde bebek sahibi insanları yaklaşık 70 bin TL dolandırdıkları ortaya ...

İHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ile ortak yürütülen 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu kapsamında 62 faili meçhul dolandırıcılık olayı gerçekleştiren çift tutuklandı. İki aylık teknik takip sonucu, ikinci el eşya alımsatımı yapan siteler üzerinden sahte hesaplar açan dolandırıcı çift, toplam 23 ilde yeni bebek sahibi olan insanlardan yaklaşık 70 bin TL vurgun yapmıştı.

Dolandırıcı çift tutuklandı 23 ilde bebek sahibi insanları yaklaşık 70 bin TL dolandırdıkları ortaya çıkmıştı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ile ortak yürütülen ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçu kapsamında 62 faili meçhul dolandırıcılık olayı gerçekleştiren çift tutuklandı. İki aylık teknik takip sonucu, ikinci el eşya alımsatımı yapan siteler üzerinden sahte hesaplar açan dolandırıcı çift, toplam 23 ilde yeni bebek sahibi olan insanlardan yaklaşık 70 bin TL vurgun yapmıştı.
Alınan bilgilere göre; zanlı Volkan D. (34) ve Emel D. (25), ikinci el eşya satışı yapan siteler üzerinden sahte kişisel üyelik hesabı oluşturarak, ‘AnakucağıPuset, bebek bezleri’ ve benzeri bebek malzemelerinin satış işlemi gerçekleştirmişti. Şüpheli karıkoca, özellikle yeni bebek sahibi olan insanları hedef alarak, farklı şahıslar adına çıkartılmış GSM hatları üzerinden birçok insanla irtibata geçip, sattıkları malzemeleri en az bin TL üzerinden siteye koyarak, sahte isimli GSM hatlarına havale şeklinde göndermelerini istedi. ATM’lerden paraları çektikten sonra zanlılar, ürünlerin kargo bilgilerini isteyen alıcılara ise alınan ürünü göndermeyip, cinsel içerikli fotoğraflar atmıştı.
'Hakim karşısına çıkan dolandırıcı çift tutuklandı'
Yapılan şikayetler üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, iki aylık teknik takip sonucu; 6’sı Eskişehir’de olmak üzere, toplam 23 ilde gerçekleşen toplam 62 ‘Faili Meçhul Dolandırıcılık’ olayının şüphelilerinin Volkan ve Emel D. çiftinin olduğu tespit edildi. İstanbul’da saklandıkları belirlenen şüpheliler, dün Eskişehir ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucunda yakalanarak Eskişehir’e getirildi.
Akşam saatlerinde kente getirilen zanlılar, burada Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.
Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Volkan D. (34) ve Emel D. (25) sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİŞEHİR

11 Ocak 2020 Cumartesi

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