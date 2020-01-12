Tepebaşı Belediyesinde Nazım Hikmet konuşuldu

Tepebaşı Belediyesi ve İş Sanat tarafından düzenlenen “Nâzım Hikmet’in Yolculuğu” adlı söyleşide, Türk şair, oyun yazarı, romancı ve anı yazarı Nâzım Hikmet konuşuldu.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği etkinlikler ile Nâzım Hikmet’in anısını Eskişehirliler ile buluşturuyor. İş Sanat iş birliğinde düzenlenen “Nâzım Hikmet’in Yolculuğu” adlı söyleşi de Özdilek Sanat Merkezi Oktay Ekinci Sahnesi’nde edebiyat severlerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. Söyleşinin konuğu Prof. Dr. Haluk Oral, moderatörü ise Prof. Dr. İhsan Güneş olurken; etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.



“Büyük bir vatanseverdi”

Söyleşi öncesinde etkinliğe gösterdikleri ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür eden Başkan Ataç, “Cuma günü çok özel bir sergiyi, belediyemizde beğeniye sunduk. ‘Nâzım’a Yolculuk’ isimli sergimizde gerçekten büyük bir birikim ve emek var. Görmeyen tüm Eskişehirlilere tavsiye ediyorum, Nâzım’ın bilinmeyen yönlerini keşfedebilirsiniz. Bu sergimiz için ağırladığımız Haluk Hoca buradayken, bir de söyleşi düzenleyelim istedik. Çok keyifli geçeceğinden eminim, Nâzım Hikmet’e dair dağarcığımız gelişecek. Kendisi edebi kişiliğinin yanında, büyük bir vatanseverdi. Emeği geçenlere de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Ataç daha sonra konuk Oral ve moderatör Güneş’e teşekkür çiçeği ve Devrim otomobilinin camdan bir figürünü armağan etti. Katılımcılardan gelen soruların da yanıtlandığı söyleşi, alkışlar eşliğinde sona erdi.

ESKİŞEHİR 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:00

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.