Tepebaşı Belediyesinde Nazım Hikmet konuşuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tepebaşı Belediyesinde Nazım Hikmet konuşuldu

İHA

Tepebaşı Belediyesi ve İş Sanat tarafından düzenlenen "Nâzım Hikmet'in Yolculuğu" adlı söyleşide, Türk şair, oyun yazarı, romancı ve anı yazarı Nâzım Hikmet konuşuldu.

Tepebaşı Belediyesinde Nazım Hikmet konuşuldu

Tepebaşı Belediyesi ve İş Sanat tarafından düzenlenen “Nâzım Hikmet’in Yolculuğu” adlı söyleşide, Türk şair, oyun yazarı, romancı ve anı yazarı Nâzım Hikmet konuşuldu.
Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği etkinlikler ile Nâzım Hikmet’in anısını Eskişehirliler ile buluşturuyor. İş Sanat iş birliğinde düzenlenen “Nâzım Hikmet’in Yolculuğu” adlı söyleşi de Özdilek Sanat Merkezi Oktay Ekinci Sahnesi’nde edebiyat severlerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. Söyleşinin konuğu Prof. Dr. Haluk Oral, moderatörü ise Prof. Dr. İhsan Güneş olurken; etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

“Büyük bir vatanseverdi”
Söyleşi öncesinde etkinliğe gösterdikleri ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür eden Başkan Ataç, “Cuma günü çok özel bir sergiyi, belediyemizde beğeniye sunduk. ‘Nâzım’a Yolculuk’ isimli sergimizde gerçekten büyük bir birikim ve emek var. Görmeyen tüm Eskişehirlilere tavsiye ediyorum, Nâzım’ın bilinmeyen yönlerini keşfedebilirsiniz. Bu sergimiz için ağırladığımız Haluk Hoca buradayken, bir de söyleşi düzenleyelim istedik. Çok keyifli geçeceğinden eminim, Nâzım Hikmet’e dair dağarcığımız gelişecek. Kendisi edebi kişiliğinin yanında, büyük bir vatanseverdi. Emeği geçenlere de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Başkan Ataç daha sonra konuk Oral ve moderatör Güneş’e teşekkür çiçeği ve Devrim otomobilinin camdan bir figürünü armağan etti. Katılımcılardan gelen soruların da yanıtlandığı söyleşi, alkışlar eşliğinde sona erdi.

ESKİŞEHİR

12 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:11
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dayanışmanın en güzel örneği “Halk Market”
YEREL HABERLER Dayanışmanın en güzel örneği “Halk Market”
Başkan Ataç çekme helva yaptı
YEREL HABERLER Başkan Ataç çekme helva yaptı
Uyuşturucu satıcılarına darbe
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına darbe
Turizm taşımacılarından Başkan Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER Turizm taşımacılarından Başkan Ataç’a ziyaret
Direklerarası Seyirci Ödülleri sahiplerini buldu 19’uncu Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde Kocaeli’ye 3 ödül Ahmet Ataç: “Gecenin biri veya ikisinde iki kadın rahatlıkla bu şehirde gezebiliyorsa bu şehir parmakla gösterilir”
YEREL HABERLER Direklerarası Seyirci Ödülleri sahiplerini ...
Lösemi hastası genç için donör bulunamıyor Lösemi hastası gencin babası oğlu için kampanya başlattı Baba Murat Kara: “Oğlum her kemoterapi döneminde 10 gün yemeden içmeden kesiliyor” “Bazen oğlum bana moral veriyor”
YEREL HABERLER Lösemi hastası genç için donör bulunamıyor Lösemi ...
Dil ve konuşma terapisi öğrencilerinden Fizyomer’e ziyaret
YEREL HABERLER Dil ve konuşma terapisi öğrencilerinden Fizyomer’e ...
Dolandırıcı çift tutuklandı 23 ilde bebek sahibi insanları yaklaşık 70 bin TL dolandırdıkları ortaya çıkmıştı
YEREL HABERLER Dolandırıcı çift tutuklandı 23 ilde bebek sahibi ...
'Nâzım’a Yolculuk' sergisi açıldı
YEREL HABERLER 'Nâzım’a Yolculuk' sergisi açıldı
Bir metreyi aşan karda coşkulu festival İnönü’de 7’den 70’e yüzlerce kişi kızak festivalinde buluştu, müzik, sucuk ikramı ve oyun havası eşliğinde keyifli saatler geçirdi
YEREL HABERLER Bir metreyi aşan karda coşkulu festival İnönü’de ...
Atatürk'ün 98 yıl önce kaldığı konak ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Atatürk'ün 98 yıl önce kaldığı konak ziyarete açıldı
Minikler Oyunpazarında hayata hazırlanıyor
YEREL HABERLER Minikler Oyunpazarında hayata hazırlanıyor
Başkan Ataç öğrencilere Remourban'ı anlattı
YEREL HABERLER Başkan Ataç öğrencilere Remourban'ı anlattı
Ters yöne girdi trafiği felç etti
YEREL HABERLER Ters yöne girdi trafiği felç etti
İnternet üzerinden 23 ilde 62 kişiyi dolandıran çift yakalandı
YEREL HABERLER İnternet üzerinden 23 ilde 62 kişiyi dolandıran çift ...
23 ilde yapılan 62 ‘faili meçhul dolandırıcılık’ olayı çözüldü İkinci el alım-satım yapılan siteler üzerinden 70 bin TL dolandırıcılık Dolandırıcılar yeni bebek sahibi olan çiftleri hedef aldı Kargoları gelmeyen mağdurlara cinsel içerikli fotoğraflar attılar
YEREL HABERLER 23 ilde yapılan 62 ‘faili meçhul dolandırıcılık’ ...
Tarım yayımcısı ve danışmanlarına hizmet içi eğitim
YEREL HABERLER Tarım yayımcısı ve danışmanlarına hizmet içi eğitim
THK Genel Başkanı Aşçı, İnönü’yü ziyaret etti
YEREL HABERLER THK Genel Başkanı Aşçı, İnönü’yü ziyaret etti
(Özel) Aç kalan kurt mahalleye indi Güneşin doğuşunu çekmek isterken kurt fotoğrafı çekti
YEREL HABERLER (Özel) Aç kalan kurt mahalleye indi Güneşin doğuşunu ...
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kazandırılan araçlar için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kazandırılan araçlar ...
(özel) Sucuk çalan kadının rahatlığı güvenlik kamerasında 10 saat içinde iki kez hırsızların hedefi oldu Aynı dükkânda 10 saat içinde gerçekleşen iki hırsızlık güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı Organik Yöresel Ürünler satan esnaf Fatih Çurman, "Parasını vermeden böyle bir şey yapılması etik bir hareket değil" "Gelsinler kapımızı çalsınlar, hırsızlık yapmasınlar"
YEREL HABERLER (özel) Sucuk çalan kadının rahatlığı güvenlik ...
Eskişehir´de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Eskişehir´de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı (2)
Tarım öğretiminin başlamasının 174. yılı ESOGÜ’de kutlandı
YEREL HABERLER Tarım öğretiminin başlamasının 174. yılı ESOGÜ’de ...
Aşırı yüklenmiş kamyon tehlike saçtı
YEREL HABERLER Aşırı yüklenmiş kamyon tehlike saçtı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X