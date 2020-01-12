Eskişehir’de kupalar sahibini buldu

Eskişehir, ‘Yıldızlar Kılıç Federasyon Kupası’nda Türkiye’nin 9 ilinden 84 eskrimciye ev sahipliği yaptı.

Osmangazi Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda iki gün süren mücadelenin ardından ,‘Yıldız Erkekler/ Kızlar Kılıç’ kategorilerinde dereceye giren eskrimciler kupalarını aldı. Erkeklerde Muhammed Furkan Kalender (Anka Eskrim SK), kızlarda ise Işıl Ulusaloğlu (TED SK) birincilik kupasının sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 20192020 faaliyet takviminde yer alan ‘Yıldız Erkekler ve Kızlar Kılıç Federasyon Kupası’nda; ‘Adıyaman, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Samsun ve Zonguldak’ illerinden eskrimciler kupa kazanmak için iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmalar sonucunda Federasyon Kupası’nda dereceye giren sporcular kupa ve başarı sertifikalarını; TEF Teknik Kurul Üyesi Mustafa Uslular ve Müsabaka Gözlemcisi Uluslararası Hakem Tansu Tanaçan’ın elinden aldı.

ESKİŞEHİR 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:43

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