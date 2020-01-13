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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Anadolu Üniversitesi’nden Ar-Ge ve İnovasyon alanında öncü birim 'ARİNKOM TTO' Prof. Dr. ...

İHA

Anadolu Üniversitesi ArGe ve İnovasyon Koordinasyon Birimi olarak faaliyete geçen ARİNKOM TTO, kurulduğu 2013 yılından beri yürüttüğü faaliyetler ve sağladığı hizmetlerle ön plana çıkıyor.

Anadolu Üniversitesi’nden Ar-Ge ve İnovasyon alanında öncü birim 'ARİNKOM TTO' Prof. Dr. Ali Savaş Koparal: “Geleceğin girişimlerinin temelleri atılıyor” "ARİNKOM büyük bir boşluğu dolduruyor”

Anadolu Üniversitesi ArGe ve İnovasyon Koordinasyon Birimi olarak faaliyete geçen ARİNKOM TTO, kurulduğu 2013 yılından beri yürüttüğü faaliyetler ve sağladığı hizmetlerle ön plana çıkıyor.
Ulusal ve uluslararası projeleri, üniversite ve sanayi iş birliği çalışmalarını ve girişimcilik alanındaki faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulan ARİNKOM TTO, TUBİTAK tarafından destekleniyor. Kuruluşundan bu yana fikri mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşturan birim, 2019 yılı sonu itibariyle 82 ulusal, 30 uluslararası patenti Anadolu Üniversitesi portföyüne ekledi. Bu portföy içerisindeki 3 uluslararası ve 1 ulusal patent ticarileştirilerek 450 bin liralık gelir elde edilmesi sağlandı. Aynı zamanda ARİNKOM TTO, 2017 yılında kabul edilen Sınai Mülkiyet Kanunu sonrası Fikri Haklar Politika ve Esaslarını Senato kararı ile yasaya uygun bir şekilde revize eden ilk üniversite olma niteliğini Anadolu Üniversitesine kazandırdı.

"ARİNKOM TTO öğrencilere fırsatlar tanıyor"
Yurt içinden ve dışından birçok ödül almaya hak kazanan patentlerle girişimciliğe desteğin yanı sıra küresel çapta inovasyon anlayışı benimseyen Anadolu Üniversitesi, hızla gelişen iş birlikleri ile geleceğe emin adımlarla yürüyor. Desteklediği projeler ve başlattığı proje tabanlı staj uygulamasıyla farklı bir bakış açısına sahip olan ArGe ve İnovasyon Koordinasyon Birimi, büyük firmalarla birlikte öğrencilere de önemli ölçüde fayda sağlıyor. Uygulama kapsamında öğrenciler, Türkiye’nin önden gelen birçok firmasında 3 ay boyunca staj yapma fırsatı buluyor.

"111 proje, 19 milyonluk bütçeye sahip"
ARİNKOM TTO’nun Üniversite ve sanayi iş birliğine önem verdiğini belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, toplam 111 ArGe projesinin yaklaşık olarak 19 milyon liralık bütçe büyüklüğüne sahip olduğuna vurgu yaptı. Bunun yanında; Millî Eğitim Bakanlığı, Türk Kızılayı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında yürütülen bir proje ile 2 bin Suriyeli mülteciye uzaktan eğitim teknolojilerini barındıran modelde Türkçe dil eğitimi verildiğini anlatan Prof. Dr. Koparal, girişimcilere yönelik eğitimlerin de uzaktan verilebildiği eöğrenme içerikleri geliştirildiğini ifade etti.

“ARİNKOM büyük bir boşluğu dolduruyor”
Eskişehir ve bölgesinde girişimcilik alanında yeni startupların ve spinoffların kurulması ve bunların yatırım alarak büyümelerinde önemli bir boşluğu doldurduğunu sözlerine ekleyen Rektör Yardımcısı, bölgenin ilk hızlandırıcı programı olan TechUP’ın (Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı) 2016 yılından beri başarı ile süregeldiğini iletti.

“Geleceğin girişimlerinin temelleri atılıyor”
Geleceğe yönelik büyük adımlar atan birimin sağladığı hizmetler arasında mentörlük ve çeşitli eğitimlerin olduğunun altını çizen Prof. Dr. Koparal, “Program ile firmaların uluslararası pazarlara açılmaları desteklenmektedir. Girişimcilerin Meslek Yatırım Ağları ve Risk Sermaye grupları ile bir araya getirilerek yatırım almaları kolaylaştırılmaktadır. ‘Techup Hızlandırıcı Programı’nın son çevriminde yer alan bir firma 2019 yılında bir ağdan yatırım almıştır. Bu zamana kadar kuluçka programlarımızda yer alan teknoloji odaklı girişimcilerimiz 2,5 milyon Euro yatırım almış ve girişimlerini büyüterek pazara ürünlerini sunmuşlardır. Ayrıca iş fikirlerinin daha öğrencilik aşamasında geliştirilmesine yönelik olarak “Startupus Girişim Atölyesi” programı uygulanmaktadır. Bu program ile bir fikrin olgunlaştırılması ve yeni şirketlere dönüşüm süreci çeşitli eğitim ve mentörlükler ile desteklenerek geleceğin girişimlerinin temelleri atılmaktadır.” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR

13 Ocak 2020 Pazartesi

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