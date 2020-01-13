Sokak hayvanları da güneşli havanın tadını çıkardı

Eskişehir’de kar yağışı ve soğuk havaların ardından güneş yüzünü gösterirken, sokak hayvanları güneşli havanın tadını çıkardı.

Eskişehir genelinde hava sıcaklığının 3 ila 4 derece artmasıyla, belediyelerin yerleştirdiği kulübelere kapanan sokak hayvanları güneşli havanın keyfini çıkardı. Park ve sokaklarda adeta güneşlenen hayvanlar, günü uyuyarak geçirdi. Dondurucu havaların etkili olduğu günlerde zor günler geçiren ve yemek bulmakta zorlanan hayvanlar, sıcaklıkların artışıyla güneşe karşı keyif yaptı. Bazı vatandaşlar da güneşli havanın keyfini parklarda gezerek çıkardı.

Öte yandan Eskişehir 3’üncü Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre Eskişehir genelinde hava sıcaklığı gün içerisinde 4 dereceye kadar yükselirken, hafta ortasına kadar güneş kendisini göstermeye devam edecek. Perşembe ve Cuma günlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise Salı günü 6, Çarşamba günü 8, Perşembe günü 5 ve Cuma günü 3 derece civarlarında seyredecek. Hafta sonu ise hava sıcaklıkları 5 derece dolaylarında seyredecek. Hafta sonu için yağış beklenmiyor.

ESKİŞEHİR 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:11

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