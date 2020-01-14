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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu Başkan Prof. Dr. ...

İHA

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Anadolu Üniversitesi Genç Kadem Kulübü tarafından düzenlenen "Etki Odaklı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde TÜBİTAK" konferansında öğrencilerle buluştu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu Başkan Prof. Dr. Hasan Mandal, "Üniversitelerden gelen projelerin kabul edilme oranı dünya ve Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde" "Dünyadaki sorunlar sadece pozitif bilimlerle ilgili değil, sosyolojik ve ekonomik boyutları da ele alınmalı" Prof. Dr. Hasan Mandal’a sürpriz yapılarak, Anadolu Üniversitesi’nde akademisyenlik yaptığı dönemdeki görüntülerden hazırlanan bir video klip gösterimi gerçekleştirildi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Anadolu Üniversitesi Genç Kadem Kulübü tarafından düzenlenen “Etki Odaklı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde TÜBİTAK” konferansında öğrencilerle buluştu.
Anadolu Üniversitesi Şener Şen Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da katılım gösterdi. Konferans öncesi Öğrenci Merkezi’ni gezen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal burada, Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüpleri üyeleri ile bir araya geldi. Kulüpler hakkında bilgi alan Prof. Dr. Mandal, üniversite çatısı altında faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin önemine dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı: “Hasan Mandal hocamız hem bizim hem de ülkemiz için çok kıymetli bir bilim adamıdır”
Konferans öncesinde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a sürpriz yapılarak, Anadolu Üniversitesi’nde akademisyenlik yaptığı dönemdeki görüntülerden hazırlanan bir video klip gösterimi gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal hocamız hem bizim için hem de ülkemiz için çok kıymetli bir bilim adamıdır. Çünkü şu anda görmüş olduğunuz bütün teknolojik gelişmelerin ve altyapıların bir şekilde bilimsel proje olarak geliştirilmesi hatta onu ileri taşıyan şeylerin başında geliyor. Bugün eğer bazı şeyleri yapma gücümüz oluyorsa TÜBİTAK’ın bu anlamda çok önemli bir rolü vardır. Bu nedenle Prof. Dr. Hasan Mandal hocamıza hem öğrencilerimiz adına hem de milletimiz adına teşekkür etmek istiyorum.” dedi.
Prof. Dr. Çomaklı, konuşmasının sonunda, TÜBİTAK Başkanı Mandal’ın Anadolu Üniversitesi’nde eğitim verdiği döneme ait bir fotoğrafından esinlenilerek yapılan tablosunu hediye etti.

Prof. Dr. Hasan Mandal: “Türkiye dünya ortalamasının çok üzerinde”
Konferans daveti için Anadolu Üniversitesi ve Genç Kadem Kulübü’ne teşekkür ederek sözlerine başlayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Anadolu Üniversitesi’ne 19962010 yılları arasında hizmet ettiğini kaydederek, “Şu an kariyerimde belli bir noktadaysam bu üniversitenin ve bu üniversitenin değerlerinin oluşturduğu başarı ekosisteminin çok önemli bir yeri vardır.” şeklinde konuştu.
TÜBİTAK’a üniversitelerden gelen projelerin yüzde 80’inin reddedildiğini belirten Prof. Dr. Mandal, şöyle konuştu:
“Normal şartlarda projelerin yüzde 80’inin reddedildiği yüzde 20’sinin kabul edildiği gibi bir durum söz konusu. Ancak dünya ortalamasına baktığımızda projelerin kabul edilme oranının yüzde 15’e; Avrupa ülkelerinde ise yüzde 10’a düştüğünü görüyoruz. Türkiye bu açıdan bakıldığında dünya ortalamasının oldukça üzerinde bir konumda yer alıyor. Dolayısıyla değerlendirme sistemleri de çok kıymetli.”

Prof. Dr. Mandal: “Yapay zekâ, büyük veri ve nesnelerin interneti en önemli araçlarımız"
Projelerin yürütülmesindeki kaynak sağlama konusuna da değinen TÜBİTAK Başkanı Mandal, “Araştırmacılar daha fazla ve farklı mekanizmalarla kaynak sağlamak istiyor. Yani gerek araştırmacı, gerek akademisyen gerekse de sanayici noktasında TÜBİTAK’tan beklentiler daha çok maddi destek almak yönünde. Ancak diğer taraftan TÜBİTAK’ın vermiş olduğu desteklerin, bir sorunu çözme noktasında sağlandığının da altını çizmek istiyorum. Geçmişte araştırma yapma noktası ön planda yer alıyordu, fakat bu tür fonlama mekanizması giderek azalıyor. Artık daha fazla olarak bir sorunun çözümüne yönelik projeler dikkate alınıyor. Buna ek olarak sizin yapmış olduğunuz araştırmanın başkaları tarafından kullanılabiliyor olması da çok önemli bir kriter.” ifadelerine yer verdi.
Prof. Dr. Mandal, kurum olarak ellerindeki en önemli aracın yapay zeka, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi kavramların, değerlendirme süreçlerinde daha önemli hale geldiğini kaydetti. Dünyadaki sorunların sadece pozitif bilimlerle ilgili olmadığını, sosyolojik ve ekonomik boyutlarının da ele alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK’ın sadece fen, mühendislik ve sağlık değil sosyal ve beşeri bilimlerin de dâhil olduğu bir sistematiğe sahip olduğunu ve bu alanlardaki çalışmalara da destek verdiklerini kaydetti.
Soru cevap şeklinde devam eden “Etki Odaklı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde TÜBİTAK” konferansı, soru cevap bölümünün ardından son buldu. Konuşmasının sonunda Genç Kadem tarafından Prof. Dr. Hasan Mandal’a hediye takdim edildi.

ESKİŞEHİR

14 Ocak 2020 Salı

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