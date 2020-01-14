Kulaklık poşetinde uyuşturucu madde ele geçirildi Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli şahsı yakalandı. Polis ekiplerince, yapılan üst aramasında ele geçirilen uyuşturucu maddenin bir kısmının, kulaklık poşetine konulup satışa hazırlandığı da dikkat çekti.

Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Yunus Timlerince kentte Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu 4 şüpheli şahıs yakalandı. Polis ekipleri, şahsıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 11,1 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet çifte kırmalı tabir edilen av tüfeği ve 1 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin satışa hazır vaziyette muhafaza ettiği 11,1 gramlık metamfetamin maddesinin bir kısmını alüminyum folyoya, bir kısmını nargile marpucuna bir kısmını ise kulaklık poşetine koymaları da dikkat çekti.

Öte yandan, yakalanan 2 şüpheliye Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapılırken, diğer 2 şüpheli şahsa ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:42

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