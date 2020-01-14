1’inci Ana Jet Üs Komutanı Ergün, Vali Çakacak’ı ziyaret etti

1’inci Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Gökhan Ergün, Vali Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret etti.
Sohbet havasından geçen kabulde, Vali Çakacak, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin ardından 1’inci Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Gökhan Ergün, Valilik binasından ayrıldı.
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14 Ocak 2020 Salı
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