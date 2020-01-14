Halk Müziği Korosu konseri

Odunpazarı Belediyesi Halk Müziği Korosu seslendirdiği şarkılarla müzik severlerin içini ısıttı.

Gerçekleştirdiği kültür ve sanat programları ile takdir toplayan Odunpazarı Belediyesi’nin Halk Müziği Korosu, gerçekleştirdiği konser ile müzik severlerin içini ısıttı. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) düzenlenen konserde birbirinden güzel şarkı ve türküler seslendirildi.

70 kişiden oluşan ve Şef Kenan Pekgöz yönetiminde sahne alan Odunpazarı Türk Halk Müziği Korosu’nun verdiği konserde Azeri, Doğu ve İç Anadolu, Ege, Rumeli yörelerinden 17 eser seslendirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gören konserde, sanatçıların söylediği hareketli türkülere, konseri dinlemeye gelen Eskişehirliler de eşlik etti. Dinleyicilerine mutlu bir akşam yaşatan Odunpazarı Türk Halk Müziği Korosu, müzik severlerden de tam not aldı.

ESKİŞEHİR 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:42

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