Türkiye’nin ilk milli havacılık motoru yarın teslim ediliyor

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI)’de 2009 yılında temeli atılan pistonlu motor projeleri kapsamında ortaya çıkan, yazılım, donanım ve tasarımı dâhil olmak üzere yerli ve millî ilk motoru yarın teslim ediliyor.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir‘in iştirakleriyle, seri üretime geçen Türkiye’nin ilk milli havacılık motor olan TEIPD170 düzenlenecek törenle teslim edilecek. Eskişehir TUSAŞ Motor Sanayii’nde yarın (15 Ocak 2020) teslim töreni gerçekleştirilecek.
ESKİŞEHİR
14 Ocak 2020 Salı
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