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Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk ağır yaralandı

DHA

ESKİŞEHİR´de evinin yakındaki boş arazide 10 kadar sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Afganistan uyruklu 6 yaşındaki Safiullah Nazary, çevrede bulunan Yener Yılmaz tarafından kurtarıldı. Vücudunun 10 farklı yerinden yaralanan ve 12 santimetreye kadar kesikler olduğu belirlenen küçük çocuk, 2 kez ameliyat edilirken, baba Necip Nazary, korkularının hala devam ettiğini söyledi. Duyduğu sesler üzerine olay yerine giden Nazary'yi kurtaran Yener Yılmaz ise çocuğun başında 1015 köpek gördüğünü belirterek, "Görmeseydim, köpekler çocuğu paramparça ederdi" dedi.
Türkiye´ye 3 yıl önce ailesiyle gelerek Eskişehir´e yerleşen inşaat işçisi Necip Nazary´nin (32) 3 çocuğundan biri olan Safiullah´a önceki gün oturdukları Gündoğdu Mahallesi´ndeki boş arazide 10 kadar sokak köpeği saldırdı. İzmir´den babasını ziyarete gelen ve sesler üzerine evden çıkarak yardıma koşan Yener Yılmaz, çocuğun üzerine çıkarak ısıran köpekleri kovaladı. Ağır yaralanan Safiullah, ihbar üzerine gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. İki kez ameliyat geçiren küçük çocuğun köpek saldırısı sonucu başından, sırtından ve bacaklarından olmak üzere 10 farklı yerinden yaralandığı, özellikle bacaklarında 12 santimetreye kadar kesikler olduğu tespit edildi. Kuduz aşısı yapılan Safiullah´ın, hastanenin ortopedi bölümde tedavisi sürüyor.
`OĞLUM ÖLEBİLİRDİ, ÇOK BÜYÜK KORKU YAŞADI´
Baba Necip Nazary, oğlunun köpek saldırısı nedeniyle çok büyük korku yaşadığını söyledi. Hastaneye getirildiğinde ölüm tehlikesinin de olduğunu anlatan baba Nazary, "Gündoğdu Mahallesi´ndeki bir lisenin arkasında köpekler oğluma saldırdı. Köpeklerin ısırdığı yer evime çok yakın. Hava güzel olduğu için oğlum sokağa çıkıyor, sonra köpekler saldırıp yaralıyor. Çocuğum karla oynadığı sırada köpekler gelip saldırmış. Sırt üstü yere düşmüş, kafasında, bacaklarında ve sırtında yaraları var. Derin yaraları var. İki defa ameliyat oldu. Şu anda durumu iyi. Hastaneye geldiğinde ölme tehlikesi de vardı. Eğer orada biri kurtarmasaydı, oğlum ölebilirdi. Şimdi bizim başımıza geldi daha sonra başkasının başına gelmesin. Sokak köpeklerinin toplanması gerekiyor. Oradaki lise öğrencileri de köpek korkusundan okula gidemiyor" dedi.
`BEN GÖRMESEM, KÖPEKLER ÇOCUĞU PARÇALARDI´
Afganistanlı çocuğu köpeklerin arasından kurtaran Yener Yılmaz, İzmir´den babasını ziyaret etmek için Eskişehir´e geldiğini ve evde köpek seslerini duyarak dışarı çıktığını söyledi. 15 kadar köpeğin çocuğa saldırdığını gördüğünü anlatan Yılmaz, "İzmir´de yaşıyorum, babam rahatsızlığı için ziyarete Eskişehir´e geldim. Yaklaşık 1 haftadır buradayım, evde oturduğum sırada dışardan 10-15 köpeğin sesini duydum. Köpeklerin boğuşması vardı, kedi var aralarında zannettim. Taş attım, kovalamaya çalıştım o sırada bir çocuk eli gördüm. Bahçeden çapa alıp köpekleri kovaladım. Çocuğu yerden kaldırdım. Kafasının arka tarafı yaralıydı. Köpekler sırtından ve bacaklarından ısırmış. Hemen sağlık ekiplerini aradım. Okul bahçesine götürdüm, sağlık ekipleri gelince müdahale etti. Afganistan uyruklu aile olduğunu öğrendik. Çocuğun başında rahat 10-15 köpek vardı. Ben görmeseydim, köpekler çocuğu paramparça ederlerdi" diye konuştu.
DERNEK BAŞKANI ÇİÇEK: TAKİP EDECEĞİZ
Eskişehir Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek ise yaşanan olay nedeniyle çok üzüldüklerini söyledi. Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğun uzun bir süre bunun travmasını yaşayacağını belirten Çiçek, "6 yaşındaki bir çocuğun sokak hayvanları tarafından saldırıya uğradığını öğrendik. Öncelikle çocuğa ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her iki tarafı da mağdur olarak görüyorum. Bir tarafta 6 yaşında saldırıya uğramış ve ilerde büyük travmalar yaşayacak bir çocuk var. Aynı zamanda başı boş bırakılmış, doğası katledilmiş, belirli alanlara, arsalara sıkıştırılmış canlar var. Mahallede toplanan hayvanların usulüne uygun olup olmadığına baktık, kanuna uygun şekilde alımları yapıldı. Köpeklerin rehabilite sırasında eşlik edeceğiz. Azgın köpekler varsa, rehabilite edilmesini isteyeceğiz. Eğer değilse küpelenerek yeniden salınmasını isteyeceğiz" dedi. Aileden 12 yaşındaki çocuğun köpeklere taş attığını öne süren Çiçek, "Çocuklardan 12 yaşındaki büyük ağabey köpeklere taş atmış, küçük kardeş de ona eşlik ediyor. Köpekler kışkırtmaya karşılık koşturmaya başlayınca büyük çocuk kaçıyor, küçük olan kalıyor" ifadelerini kullandı.
BELEDİYE KÖPEKLERİ TOPLUYOR
Afganistan uyruklu Safiullah Nazary´nin sokak köpeklerinin saldırılasına uğramasının ardından Odunpazarı Belediyesi de harekete geçti. Gündoğdu Mahallesi´nde başı boş köpekleri yakalayan ekipler, kontrol amacıyla hayvan barınağına götürdü. Toplanan hayvanların kontrolden geçtikten sonra rehabilite edileceği ve sağlık kontrollerinin ardından küpelenerek yeniden salınacağı belirtildi.

ESKİŞEHİR

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:42
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  • İKİNDİ 15:41
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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