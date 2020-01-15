Memur-Sen'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret

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MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eskişehir İl Başkanı Muammer Karaman ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ziyarete gelen MemurSen heyetini rektörlük ofisinde ağırladı. Görüşmede Rektör Çomaklı ve MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın yürüttükleri faaliyetlere ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, Yalçın ve beraberindeki heyet ile Rektör Çomaklı karşılıklı olarak çalışmalarında başarı dileklerini ilettiler.

ESKİŞEHİR 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:42

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