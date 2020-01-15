Türk Ocağı'ndan liselere ‘Okul Konferansı’

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Eskişehir Türk Ocağı yıllardır liselerde yapmış olduğu okul konferanslarına 20192020 eğitim öğretim yılında devam ediyor.

Eskişehir Türk Ocağı, 20192020 eğitim ve öğretim yılında Eskişehir’in seçkin okullarında okul konferansları devam ederken son olarak Atatürk Lisesi'ne Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Volkan Marttin, Eskişehir Fatih Fen Lisesi’nde Doç. Dr. Osman Nuri Çelik ve Doç. Dr. Ersin Karademir Eti Sosyal Bilimler Lisesi’nde konuk oldu.

Dr. Volkan Marttin, Atatürk Lisesi’nde “Milli Mücadele ve Milli Devlet konusunda konuşma yaparken, Doç. Dr. Osman Nuri Çelik, “Geleceğin Teknolojileri ve Meslekleri” konusunda ve Doç. Dr. Ersin Karademir “Problem Çözme Becerileri” konusunda ilgi ile takip edilen konuşmalar yaptılar.

Önümüzdeki haftalarda Eskişehir Türk Ocağı uzmanlarının, Eskişehir’in diğer okullarda konferans vermeye devam edecekleri belirtildi.

ESKİŞEHİR 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:42

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