Tepebaşında dostluk kazandı

Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile yerel spor muhabirleri arasında düzenlenen dostluk maçı, 44’lük skor ile sonuçlandı.

Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile yerel spor muhabirleri arasında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla dostluk müsabakası düzenlendi. Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen müsabakada, taraflar 5’er kişilik kadrolar ile minyatür kale maç yaptı. Heyecan dolu bir mücadeleye sahne olan maçta taraflar, birbirinden güzel gollere imza attı. Seyir zevkinin üst düzeyde olduğu müsabaka, 44’lük skor ile sona erdi.

Maç sonunda taraflar birbirlerini dostane mücadelesinden dolayı tebrik etti. Buluşma, Tepebaşı Belediyesi tarafından spor muhabirlerine Eskişehirspor atkısı armağan edilmesi ile sona erdi.

ESKİŞEHİR 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:03

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.