Meryem Boz Başkan Kurt’u ziyaret etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Milli Voleybolcu Meryem Boz ile bir araya geldi.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Meryem Boz, 3 ay önce kazandıkları Avrupa Şampiyonası 2’nciliği ve milli takımın tarihinde ikinci kez katılma hakkını kazandığı olimpiyat oyunları hakkında Başkan Kurt’a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Eskişehir'in gururu Milli Voleybolcu Meryem Boz’un ziyaretinden memnuniyetini dile getirerek, ”Tokyo vizesini alır almaz memleketi olan Eskişehir’e gelerek bizleri ziyaret etti. Kendisine ziyareti için çok teşekkür ediyorum. Hem Meryem'e hem milli takımımıza sonsuz başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Kurt ziyaret sonunda Milli Voleybolcu Boz’a, Odunpazarı Sıcak Cam Atölyesinde üretilen cam eseri hediye etti.

ESKİŞEHİR 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:03

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.