Eskişehir Alp Havacılık Fabrikasında üretilen T70 Dinamik Komponentleri ve İniş Takımlarının ilk teslim töreni, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan İsmail Demir F35 programında yaşanan kısıtlamalara değinerek, “İrili ufaklı ambargo kararlarının bu milletin azmini arttıracağını tüm dünyaya ilan etmek istiyorum” dedi.

Fabrikada, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunması ile başlayan törende katılımcılara üretilen parçalarla ve çalışmalarla ilgili bilgiler verildi. Daha sonra imzaların atılması ile T70 dinamik komponentleri ve iniş takımları resmen teslim edildi. Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk Savunma Sanayii açısından projenin önemine değinirken F35 projesinde olduğu gibi gelen bazı durdurmaların önlerini kesmeyeceğini aksine bu hamlelerin milletin azmini arttıracağını ifade etti.

“Yerlilik oranımız yüzde 63’e erişmiş bulunmaktadır”

Genel maksatlı helikopter programı kapsamında 109 adet üretim yapılmasını planlandığını ifade eden Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yerlilik oranının ise yüzde 63’e eriştiğini belirtti. Program hakkında bilgiler de veren Başkan Demir, “T70 Genel Maksatlı Helikopter Programı kapsamında, 6 ayrı kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda, 2 farklı konfigürasyonda 109 adet Genel Maksatlı Helikopter üretilmesini planlıyoruz. Ancak bu 109 rakamı daha da artması için bazı çalışmalarımız var. Bu proje kapsamında Türk Savunma Sanayii’miz açısından önemli pek çok ilki yaşıyoruz. Bu projede uygulamakta olduğumuz politikalar neticesinde yerlilik oranımız yüzde 63’e erişmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda; kokpit, kabin, panel kısımları TUSAŞ tarafından, motor TEI tarafından, iniş takımı ve dişliler Alp Havacılık tarafından üretilmektedir” şeklinde konuştu.

“İrili ufaklı ambargo kararlarının bu milletin azmini arttıracağını tüm dünyaya ilan etmek istiyorum”

F35 projesinde olduğu gibi gelen bazı kısıtlamalar ve durdurmaların asla milletin önünü kesemeyeceğini belirten Başkan Demir, “Ülkemize ilişkin uygulanan bazı kısıtlamalar F35 projesinde olduğu gibi gelen bazı durdurmalar, asla bizim önümüzü kesmez ve bizi daha da hızlandırır. İrili ufaklı ambargo kararlarının hepsinin bu milletin azmini artıracağını, özellikle biz Savunma Sanayii çalışanlarının aşkını, şevkini, iradesini daha çok artıracağını tüm dünyaya ilan etmek istiyorum. F35 programındaki üretim payımızın şimdilik durdurulması ki biz bu konuda üretime devam ettiğimizi, edeceğimizi, fırsat verilirse bu programda kalacağımızı sürekli söylüyoruz. Ancak burada elde edilen kabiliyetlerin de ileride savunma sanayiimize önemli katkılar yapacağını, umarım uçak projemizde ve havacılığın diğer alanlarında ve diğer savunma sanayii projelerinde yolumuzu açacağını belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise, törende yaptığı konuşmada, “Türkiye son 15 yıldır büyük atılımlar içerisinde. Özellikle Savunma Sanayii’nde baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Çünkü geçmişe baktığımızda savunma sanayiimizin geldiği noktayı açıkçası 2530 yıl öncesi tarif etseler belki de inanmakta güçlük çekerdik” dedi.

Törene ayrıca Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in yanı sıra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tümgeneral İsmail Günaydın, Hava İkmal Bakım Komutanlığı Fabrika Müdürü Tuğgeneral Gürhan Ergürhan, USAŞ Türk havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Temel Kotil, Alp Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Alpata, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Eskişehir Organize Sanayi Odası Başkanı Celallettin Kesikbaş da katıldı.

ESKİŞEHİR 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:42

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