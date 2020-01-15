İnönü'de freni boşalan kamyon 3 araca çarparak durabildi Araçlarda hasar oluşturan kaza ucuz atlatıldı

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Eskişehir'in İnönü ilçesi yakınlarında, freni boşalan kamyon önünde ki 3 araca çarparak durabildiği kazada maddi hasarla atlatıldı.

Alınan bilgiye göre, BozüyükKütahya karayolu İnönü Kavşağına yaklaşan bir kamyonun freni boşaldı. Kamyon önünde bulunan 3 araca çarparak durabildi. Dört aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasında yol bir süre kısmen trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrasında karayolu yeniden trafiğe açtı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:42

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