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Milli voleybolcu Meryem Boz, Eskişehir Valisi'ni ziyaret etti

DHA

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı skorer oyuncularından Meryem Boz, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı skorer oyuncularından Meryem Boz, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.
Büyük gurur ve mutluluk yaşadıklarını ifade eden Boz, "Tarihimizde ikinci kez olimpiyatlara katılıyoruz. Bu gururu yaşamak, yaşatmak benim ve takım arkadaşları için büyük bir mutluluk" dedi.
Eskişehir DSİ Bentspor altyapısından yetişen ve Ay-Yıldızlı forma altında başarılı bir performans sergileyerek yarı finalde ki Polonya maçında gösterdiği başarılı oyun ile Türk Milli Voleybol Takımı'nı finale taşıyan Meryem Boz, final maçındaki Almanya karşısında tecrübesi ve kritik anlarda oyuna katkısı ile dikkat çekerek, Eskişehirlilerin gurur kaynağı oldu. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret eden Boz, yaşadığı mutluluğu paylaştı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutladığını söyleyen Vali Çakacak, "Hollanda'nın Apeldoorn kentinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde göstermiş oldukları üstün performansla olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'mızı canı gönülden kutluyorum. Bu başarıda önemli rol oynayan Eskişehir'in evladı Meryem kızımızı da ayrıca kutlamak istiyorum. Türk milletine gurur ve onur veren bu başarının Tokyo'da da devam etmesini diliyorum" diye konuştu.
Kendisine destek olan herkese teşekkür eden milli sporcu Meryem Boz ise, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk milletinin kendilerine olan güvenini boşa çıkarmamak için daha çok çalışacaklarını söyledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katıldığını hatırlatan Boz, bu gururu yaşamanın ve yaşatmanın kendisi ve takım arkadaşları için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

ESKİŞEHİR

15 Ocak 2020 Çarşamba

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