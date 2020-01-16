ESMİAD'dan yardım eli

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşmaya devam ettiklerini söyledi.

ESMİAD, yardıma muhtaç ailelere el uzatmaya devam ediyor. Dernek üyeleri tarafından toplanan yardımlar ailelere ulaşıyor. Konuyla ilgili konuşan ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, yardımlarla ilgili dernek olarak duyarlı olduklarını söyledi. İş adamlarının kurmuş oldukları derneklerin yardıma açık olması gerektiğini ifade eden Seyhan, "Dernek olarak yerel ve genel ekonomi konularını sürekli takip ediyor ve gereken uyarıları yapmaya çalışıyoruz. Lakin bizim gibi iş insanı derneklerinin, bu zor ve soğuk günlerde ihtiyaç sahiplerine de dokunmamız, hissetmemiz gerektiğini de vurgulamamız gerekiyor. Gönüllü üyelerimiz ve vatandaşlarımızdan topladığımız yardım malzemelerimizi TÜMYAD Derneğine ulaştırıyoruz. Kendileri bu konuda hassasiyet ve ciddiyetle çalışıyor. Kendilerinden Allah razı olsun. Normalde yaptığımız yardım kampanyalarını basınla paylaşmamaya dikkat ediyoruz. Ama maalesef konu dışarıda kalan evsizler olunca herkesin dikkatini çekmek adına bu basın açıklamasını yapmak durumunda kaldık. İş insanı derneklerinin bir çoğu kendi içlerinde zaman zaman bu yardımları yapmakta. Bizler ESMİAD olarak konuyu tekrar hatırlatmayı kendimize görev üstlendik. Unutmayın ki daha fazla para kazanmak için daha fazla paylaşmayı öğrenmemiz gerekmektedir" dedi.

ESKİŞEHİR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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